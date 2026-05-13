El CD Boiro se proclama campeón de División de Honor

El CD Boiro se proclama campeón de liga del grupo de Santiago de División de Honor y jugará el Campeonato Gallego cedida

El CD Boiro se coronó campeón de liga del grupo de Santiago de División de Honor de veteranos, redondeando una temporada espectacular. La victoria en el Municipal del Sergas por 3-4 ante el Amio SD Hospedaje José Rey, permitió a los boirenses cantar el alirón a falta de una jornada para la conclusión del campeonato.

Fue la vigésimo segunda victoria de la temporada, la cuarta seguida en un final de temporada sobresaliente, que certifica el acceso directo a la fase final del Campeonato Gallego. Los dobletes del pobrense Jose Rodríguez "Cheché", segundo máximo realizador de la liga con 22 tantos, y de Tachi, decantaron una victoria que vale un título para el equipo boirense, plagado de futbolistas que tuvieron notables carreras en el fútbol gallego y concretamente en la comarca de Barbanza.

El Boiro conocerá el lunes a su rival en la fase final del Campeonato Gallego, en el sorteo que se llevará a cabo en Santiago el que tratará de alargar su extraordinaria racha y pelear por el título. O Pino y Bar Novais Portomouro le acompañarán en estas eliminatorias, como segundo y tercer clasificados respectivamente del grupo, en el que continuará la próxima temporada el Oasis FV Boiro y quiere también hacerlo un Carreira que llega a la última jornada fuera de descenso. Los ribeirenses ganaron 3-1 en A Guía al Prefabricados Faro Rodeiro, llevándose también el golaverage, con remontada en la segunda parte. Marcaron Dani Pereira (2) y Jose Mos, por lo que tienen un punto de ventaja sobre el Amio SD Hospedaje Jose Rey. El Carreira despide la liga el sábado en Villestro ante el Belvís.

En Primera, la liga se cerrará el próximo fin de semana con todo decidido, A Charca Mascolor y Conxo pierden la categoría, mientras que el campeón Isorna y el Bertamiráns jugarán la próxima temporada en División de Honor, mientras que en Segunda, Taragoña y Artes finalizarán la liga en los puestos de ascenso.