Aguascalientes sella una nueva alianza deportiva con O Salnés

Las autoridades durante la presentación de la prueba Gonzalo Salgado

La comarca de O Salnés celebra la continuidad del hermanamiento con la ciudad mexicana de Aguascalientes a través del deporte. Desde la Mancomunidade do Salnés trabajaron con la colaboración de Paco Ozores en el sello de un convenio que reafirma un vínculo que se forjó hace más de una década.

A la firma de este acudieron distintas autoridades, como el presidente de la Mancomunidade, David Castro, el diputado Javier Tourís, el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, y el propio Paco Ozores, acompañados por miembros de la delegación mexicana.

Javier Tourís, Luis Rodríguez y David Castro durante la firma Gonzalo Salgado

Hace más de una década, cuando Gonzalo Durán presidía la Mancomunidade, el actual alcalde de Vilanova puso la primera piedra en el camino de este hermanamiento, que ahora se prolonga gracias a la predisposición de Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, quien se encuentra totalmente volcada con el papel que cumple el deporte en la ciudad mexicana.

“Es una satisfacción, estuvimos allí en el 2018 y gracias al trabajo del día a día se fueron concretando. Queremos trasladar la invitación de honor a la gobernadora”, comenta David Castro, agradecido con la hospitalidad mostrada y con el trabajo realizado en su día por Gonzalo Durán.

“Cuando nosotros hicimos el hermanamiento fue en el 2013, la gente fue muy hospitalaria. De aquella era gobernador Carlos Lozano, la idea era hermanar deporte y relaciones culturales. Felicitar a todo el mundo y agradecer que hayan seguido potenciando este proyecto”, comenta Durán, que también felicitó al vecino vilanovés Paco Ozores por la organización de los distintos torneos de fútbol.

La invitación a la gobernadora de Aguascalientes Gonzalo Salgado

Por su parte, Paco Ozores se mostró emocionado por las relaciones forjadas con Aguascalientes. “Entablar una relación deportiva con Aguascalientes es un honor. Es posible gracias al trabajo de todos los que estamos aquí, y es una forma de agradecer el cariño de todos los hidrocálidos con personas que para mi también son importantes”, recalca.

Competición deportiva

Desde la Mancomunidade se intentó que la selección que representará a Aguascalientes disputase ya la pasada edición de la Ramiro Carregal Soccer Cup, pero finalmente, por cuestiones burocráticas no fue posible que los mexicanos aterrizasen en Vilagarcía.

En primera instancia, los mexicanos disputarán el próximo mes de junio, concretamente en los días 12, 13 y 14, la Copa Ribadumia Sub 14. Aunque coincida que la primera competición es en el municipio ribadumiense, lo cierto es que el acuerdo se extiende a toda la comarca, por lo que también podrán participar en eventos como la Celeste Cup, o incluso participar en la próxima edición de la Ramiro Carregal Soccer Cup, algo que esperan que sea una realidad.

Paco Ozores es uno de los impulsores del hermanamiento Gonzalo Salgado

“Los torneos están abiertos a incluir a equipos que vengan de allí si la gobernatura así lo considera”, dice Paco Ozores. Por su parte, Javier Tourís también quiso agradecer la hospitalidad de los mexicanos. “Esta es vuestra casa y estamos a vuestra disposición”, dice.

Asimismo, quisieron presentar la Copa Aguascalientes 2026, que se celebra el próximo mes de junio en México. “Es un programa deportivo que impulsa Tere Jiménez. Es similar a la Copa Ribadumia, pero tenemos 29 disciplinas, con deporte adaptado e incluso el tema taurino, que practicamos el sueño de ser torero”, explica Luis Rodríguez.