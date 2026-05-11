Sanxenxo será la sede del Torneo Panini Juvenil Femenino del 26 al 31 de mayo

Baltar será la sede de las finales y semifinales Portonovo SD

La tercera edición del Torneo Juvenil Femenino Panini ya tiene fechas, sede y, tras el sorteo celebrado en la Cidade do Fútbol de Las Rozas, también tiene sus cruces. Sanxenxo se convertirá en un escenario donde brillará el talento de las nuevas promesas del fútbol femenino, que lejos de ser el futuro, ya representan un presente muy prometedor. El Concello de Sanxenxo y la Real Federación Gallega de Fútbol colaboran en la organización de la competición.

Del martes 26 al domingo 31 de mayo, 16 equipos lucharán por suceder al Real Madrid CF, campeón en las dos primeras ediciones de la competición. En esta ocasión, en Pontevedra, además de la amplia representación de las categorías inferiores de la liga F-Moeve, participarán en el torneo equipos portugueses, gallegos y castellanos leoneses. Todos los partidos serán retransmitidos a través de los diferentes canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol.

Los aficionados podrán disfrutar de este prestigioso torneo y sus 19 partidos en tres sedes: el Campo Municipal Baltar (Portonovo), el Campo Municipal O Revel (Vilalonga) y, por último, en el Campo Municipal A Lanzada (Noalla).