La última jornada de Preferente tendrá horario unificado (18:00 horas)

Al Portonovo le esperan semanas apasionantes en esta última parte de la temporada Mónica Ferreirós

La Real Federación Gallega de Fútbol comunicó que, al igual que en la última jornada de Tercera RFEF, los grupos de Preferente despedirán la temporada en horario unificado. Así, este domingo a las 18:00 horas se disputará la jornada número 34 de la competición.

Por un lado, en el grupo dos, el Portonovo se juega mantener el subcampeonato, después de que el Pontevedra B cantase el alirón en Pasarón. Los de Minso cierran la temporada en Baltar midiéndose al Antela FC, equipo que defiende la quinta plaza.

El Villalonga, por su parte, recibe en San Pedro a un Porriño Industrial sin opciones de clasificarse para el play-off, mientras que el Umia CF pondrá punto y final a una temporada para olvidar en A Bouza con el enfrentamiento ante el CD Beluso.

En Preferente Norte, el Cidade de Ribeira despide la categoría con su visita al Burela SD, mientras que el Puebla jugará en casa ante el SDC Órdenes.