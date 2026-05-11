El Ribadumia tumba al Marín y está a un paso de volver a Preferente

Los jugadores aurinegros celebran al final del partido en A Senra un triunfo que puede valer un ascenso da

El CD Ribadumia ganó su particular final por el título al Marín en A Senra (2-1) y recupera el liderato a falta de una jornada para la conclusión de la liga en el grupo V de Primera Autonómica. En medio de un ambientazo en A Senra, ya que los visitantes podían proclamarse campeones y ascender en caso de victoria, el duelo entre los dos mejores equipos de la categoría no decepcionó. Y dejó el mejor resultado posible para los de Fran Blanco, que el domingo a las 18 horas (horario unificado) visitarán al ya descendido Agolada en busca de una última victoria con la que celebrar el regreso a Preferente.

Aunque empezó dominando y llegando el equipo de Sergio Martín, que empezó más enchufado y tuvo que hacer un cambio obligado superado el cuarto de hora por la lesión de Pablo Barrio, golpearon los locales en el minuto 34 en una acción de Cris López por banda izquierda. El pichichi local definió de disparo cruzado estableciendo el 1-0. Pero no le duró mucho la alegría a los locales, ya que al minuto siguiente empató el Marín en una acción de Guille que culminó Diego Espiña.

El Ribadumia, consciente de que sólo le valía la ganar para descabalgar del liderato a su rival, salió a por todas en la segunda parte y volvió a ponerse por delante. Churre llegó para taponar el remate de Manu Otero, pero de nuevo Cris López, muy atento, recogió el rechace para batir al portero Marc en su vigésimo tercer gol en liga.

Con media hora por delante, el Ribadumia resistió el acoso del Marín y supo jugar con el marcador a favor y que pasasen pocas cosas. Además el Marín perdió por lesión a Álex Rey y lo notó bastante. Incluso el equipo local tuvo alguna opción para el tercero. El equipo de Fran Blanco celebró con rabia esta victoria, que le deja a un paso de Preferente. Se lo jugará el domingo en el campo de Agolada, donde se espera un masivo desplazamiento de la afición aurinegra. El equipo de Fran Blanco está a punto de redondear una temporada de matrícula de honor.

Nada habrá en juego en la última jornada en la lucha por el play-off, puesto que se quedó determinado este fin de semana con la victoria del CD Unión ante el Flavia por 2-1. Los rianxeiros se aseguran la tercera plaza, con cinco puntos de ventaja sobre unm Cordeiro que goleó al Valiño (4-1), por lo que el equipo de Luisito González repetirá en la fase de ascenso.

En lo que respecta a la pelea por la permanencia, el Amanecer de Lino González sale del descenso directo al encadenar otra victoria. Ganó 3-0 al Caldas, por lo que escala hasta el decimoquinto puesto, aunque sigue amenazado por un posible arrastre. El Abanqueiro, con su triunfo por 5-2 ante el Agolada se asegura la permanecia, por lo que repetirá en la categoría junto a Cuntis, Caldas, San Martín y Cordeiro, a la espera de que lo pase con el Amanecer y Valiño. Estos dos equipos, separados por dos puntos, se jugarán en la última jornada evitar la antepenúltima plaza, que condena al descenso directo junto al Agolada y al Unión Dena.