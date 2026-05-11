El Cidade de Ribeira consuma su descenso a Primera Futgal

El primer once titular de la temporada del Cidade de Ribeira Cedida

El Cidade de Ribeira vive sus horas más bajas. El combinado de Manuel Ángel certificó en la penúltima jornada de Preferente Norte su descenso a Primera Futgal después de caer derrotados por 1-3 en casa ante el CF Dumbría.

Y es que si el año pasado el equipo se quedó cerca de entrar en las plazas de play-off de ascenso, las múltiples salidas en el mercado de verano obligaron al Ribeira a rehacerse por completo. Además, las bajas sensibles por lesiones pasaron una factura muy alta al Cidade.

El combinado desciende tras quedar en la decimosexta posición de la tabla clasificatoria con 33 puntos, siete por debajo de la plaza de salvación que actualmente ocupa Dumbría con 40. Además, se despiden de Preferente siendo el tercer equipo más goleado con 63 tantos, por detrás del penúltimo, el SD O Val (67), y el último clasificado, la Cultural Maniños (82).

La temporada no empezó de la mejor manera para el cuadro de Manuel Ángel, y es que las numerosas bajas y las lesiones de jugadores como Madiop pasaron una gran factura al combinado, que en 33 partidos sumó nueve victorias, seis empates y 18 derrotas.

Los números en casa

El Cidade de Ribeira consiguió hacer mejor papel como local que como visitante, y es que de las nueve victorias conseguidas durante la temporada, ocho de ellas fueron en el Anexo da Fieiteira.

A esas ocho victorias se suman cuatro empates y cinco derrotas. Mientras que como visitantes, en 16 partidos solo lograron una victoria, consumando dos empates y 13 derrotas, además de 17 goles a favor y 38 en contra.

Desde el club dedicaron una carta a la afición disculpándose y agradeciendo su apoyo incondicional durante la campaña. “Sabemos da ilusión, do esforzo e do apoio incondicional que nos destes en cada partido, e sentimos profundamente non estar á altura do que este escudo e esta xente merecen”, lamentan.

“Asumimos a responsabilidade e comprometémonos a traballar desde xa mesmo para volver máis fortes”, remarcan desde el club.