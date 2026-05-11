El CD Grove canta el alirón y celebra su ascenso a Segunda

Los jugadores y la afición del CD Grove celebran su ascenso al final del partido CD Gorve

El CD Grove vuelve por sus fueros. El equipo meco se proclamó ayer campeón de liga del grupo 2 de Pontevedra de Tercera Futgal al derrotar por 2-0 al filial del Caldas en Monte da Vila, con lo que consigue su ascenso de categoría. Los de Santi Mariño acaban la liga con 82 puntos tras encadenar catorce victorias consecutivas, aventajando en dos puntos a un Noalla que también cuajó una liga espectacular, pero tendrá que buscar el ascenso por la vía del play-off, para el que también se clasificaron Caldas B, Vilanova FC y Catoira.

El partido para los locales lo encarriló en la primera parte Francisco González y lo sentenció mediada la segunda una leyenda del fútbol meco, el veterano Ameixeiro, que a sus 37 años sigue dando guerra y ayudando a levantar el vuelo de su club. Al final del partido se desató la euforia en Monte da Vila y comenzó la fiesta para celebrar una temporada que será recordada y pone la semilla a éxitos futuros.

El gran momento del CD Grove no es una casualidad, sino fruto del gran trabajo que se lleva haciendo desde verano del 2024, cuando aficionados, exjugadores y exdirectivos recuperaron la identidad del club tras la fallida fusion con el Anduriña mediante el extinto CD Unión. Con Fernando Serantes como presidente y Manu Lois en la parcela deportiva, al Grove le han bastado dos años para confeccionar un proyecto ganador, hacer afición (tiene más de 300 socios) y generar una estructura que le permite estar en camino de volver a ser un referente en el fútbol arousano. Por su parte, el Nolla no falló en As Lombas ante el Catoira, al que ganó por 1-7, pero le toca jugar el play-off.