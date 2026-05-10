Manu Táboas: “Para mi este partido estaba marcado en el calendario”

Manu Táboas salva un balón durante el derbi ante la presión de Landeira en el derbi con el CD Boiro Mónica Ferreirós

El encuentro entre el Arosa SC y el Céltiga FC no solo puede decidir al campeón de Tercera RFEF, sino que también contará con una importantísima carga emocional a sus espaldas. Y es que entre las filas isleñas se encuentran varios jugadores que vistieron la arlequinada durante años, y para algunos, será la primera vez que pisen A Lomba como cuadro visitante.

Después de más de ocho años, Manu Táboas vestirá otros colores sobre el verde de A Lomba. Tras su dolorosa salida, el portero regresa a la que fue su casa con un objetivo claro: dejar la portería a cero.

"Tenemos muchas ganas de jugarlo, para mi va a ser un partido muy especial, es la primera vez desde hace ocho años que jugaré en Vilagarcía con otra camiseta”, comenta el portero del Céltiga FC.

“Me tocó vivir la época más bonita y llena de play-offs en seis años que estuve, además del año en Segunda RFEF. A Lomba en estos días genera un gran ambiente de fútbol”, destaca.

“Lo que nos queda como equipo es competir y no dar mala imagen” Más información

En las filas isleñas son conscientes de que los de Gonza Fernández plantearán un partido muy duro en casa, sobre todo con lo que hay en juego. “Nos esperamos que salgan a muerte, con un ambiente de fútbol espectacular. Entiendo que A Lomba estará llena y ellos tendrán muchas ganas de lograr el objetivo que se plantearon a principio de temporada, pero a ver qué pasa”, dice Táboas.

Lo cierto, es que el cuadro de Luis Carro viene arrastrando una mala dinámica de cinco derrotas consecutivas, algo que esperan cortar. “Queremos irnos con buen sabor de boca porque nos lo merecemos. Este último mes entramos en una dinámica que no merecíamos, hicimos un gran año y teníamos ilusión por el play-off hasta hace poquito”, lamenta el vigués.

Manu Táboas realiza una para en el Salvador Otero DA

Para Manu Táboas será uno de los partidos más especiales de la temporada, y es que no solo se reencontrará con el club que un día fue su casa, sino también con una afición que lo adora.

“Tuve la suerte de que esa afición estuviese de mi lado durante seis años, para mi cuando salió el calendario este partido estaba marcado. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible y que me salga un gran partido. La situación es la que es, pero yo voy a intentar hacer mi trabajo y portería a cero, soy profesional y me debo al Céltiga”, recalca Manu Táboas.