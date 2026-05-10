Luis Carro: “Hagamos lo que hagamos se van a generar suspicacias sobre nosotros”

Luis Carro durante el duelo ante el Estradense Gonzalo Salgado

El resultado del derbi en A Lomba puede dinamitar la temporada del Arosa para bien o para mal. Aunque sean múltiples las opciones que maneja el cuadro de Gonza Fernández, desde A Illa se esperan un partido muy difícil, en el que no contarán ni con Carlos ni con Hugo.

“En lo que se refiere a lo deportivo es dificilísimo, son el mejor equipo de la categoría y además, en su campo, con el ambiente que se va a generar y ellos jugándose el ascenso... para nosotros es un duelo muy difícil”, comenta Luis Carro.

“Vamos a intentar ser honestos y honrados con nuestro trabajo, club y competición para acabar la liga ganando”, recalca el técnico. “Sabemos que hagamos lo que hagamos se van a generar muchas suspicacias sobre nosotros, entonces lo único que queremos es tener la conciencia tranquila de ser honrados, y luego, que gane el que tenga que ganar”, recalca.

"Esperamos que todos sean respetuosos con nosotros al final, al igual que lo seremos nosotros. A partir de ahí, veremos qué pasa", insiste Carro.