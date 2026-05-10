José Tizón: “Vamos a dejar todo en el campo para apurar nuestras opciones de play-off”

fútbol arosa vs boiro Gonzalo Salgado

El CD Boiro visita hoy a las 18:00 horas el Manuel Candocia para medirse a la UD Somozas en un duelo que decidirá si los de José Tizón disputan o no el play-off de ascenso.

“Tenemos al equipo con muchas ganas y muy animados, con mucha hambre de intentar responder al apoyo de la gente”, comenta Tizón. Lo cierto, es que se desplazarán dos autobuses desde Boiro, a lo que habrá que sumar la gente que vaya por su cuenta a animar al equipo.

Mario Prol controla un balón en el derbi en A Lomba Gonzalo Salgado

“Intentaremos hacer el mejor partido posible y dejarlo todo en el campo para apurar nuestras opciones de play-off”, recalca el técnico del CD Boiro, que para este encuentro tampoco podrá contar con Juampa Barros ni Dani Nieto, ambos por lesión, mientras que los 20 restantes se encuentran totalmente disponibles.

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“Creo que va a ser un partido impredecible porque los dos tenemos que ganar. La gestión emocional va a ser importante y saber manejar los momentos de adversidad”, dice.

“Tenemos que sacar nuestra mejor versión y estar concentrados. Con que seamos nosotros mismos y compitamos como estos últimos meses estaría satisfecho”, remarca Tizón.

Mario Prol defiende un balón en el derbi en A Lomba Gonzalo Salgado

“Ellos son un equipazo, en Barraña nos superaron con solvencia. Stili tienemuy trabajados los mecanismos del equipo, con un gran portero y una defensa con mucha experiencia. En el medio tienen a Javi Sanmartín que es de losmejores de la categoría y Cambón quizás el mejor delantero”, recalca el entrenador.