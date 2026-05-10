El Villalonga se da un festín de goles en su visita a Redondela

El Villalonga se coloca noveno con 50 puntos MONICA VILA

El Villalonga FC se dio un festín de goles en su visita al CD Choco. El equipo de Roberto Lázaro venció por 1-5 en Redondela, después de un partido en el que los celestes fueron superiores con balón y lograron aprovechar los espacios entre líneas.

En los primeros minutos, el Choco se adelantó con un balón parado, pero los de Lázaro respondieron rápido con una falta lateral que puso el empate. A partir de ahí, los celestes se quedaron con 10 tras la roja directa a Bugallo.

Barbosa puso el 1-2, tras una pared con Capelo, al descanso. Ya en la segunda mitad el encuentro no tuvo rival. Los celestes hacían mucho daño con velocidad y los locales fueron asumiendo más riesgos. "O equipo fixo un trabajo defensivo á perfección", destaca Lázaro.