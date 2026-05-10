Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Cambados se despide de Tercera con una derrota marcada por el “póker” de Pape

El delantero senegalés del Montañeros remontó el tanto inicial de Nico y anotó cuatro tantos (4-1)

Gonzalo Sánchez
10/05/2026 16:08
El delantero senegalés Pape le hizo cuatro goles esta mañana al Cambados en el campo de Elviña
El delantero senegalés Pape le hizo cuatro goles esta mañana al Cambados en el campo de Elviña
Javier Albores
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

El CJ Cambados se despidió de Tercera RFEF con una derrota en A Coruña ante un Montañeros que tuvo al delantero Pape como protagonista, al anotar cuatro tantos (4-1). 

Empezó bien el equipo de Pénjamo, sorteando la presión alta de los locales y dando un par de avisos por medio de Nico y Zalo. El propio Nico hizo el 0-1 antes del minuto veinte al culminar una rápida jugada tras robo, con un certero remate cruzado. Pero el conjunto de Jairo Arias, que tuvo el dominio del balón, le dio la vuelta al marcador en dos minutos. El empate llegó en un córner y el 2-1 en un centro al segundo palo que volvió a rematar el delantero senegalés. 

Aunque el Cambados tuvo una opción para el 2-2 por medio de Zalo, bien solventada por el meta Marco, fue el Montañeros el que volvió a acertar. Pape hizo el tercero antes del descanso al meter la puntera a un balón muerto en área. 

Fran Matos pelea por el balón en una acción de la segunda parte
Fran Matos pelea por el balón en una acción de la segunda parte
Javier Albores

Al inicio de la segunda parte, Pape completó su "póker" de goles al aprovechar un error en la salida de balón de los cambadeses. A partir de ahí el partido fue un mero trámite para ambos, que ya no se jugaban nada en esta última jornada.

Montañeros 4-1 CJ Cambados

At. Coruña Montañeros: Marcos Moreno, Samu, Achore (Jorge Cano, min. 69), Balsa (Dani, min. 46), Otero, David Carreira (Pablo Rubio, min. 69), Iago López (Longueira, min. 85), Ogando, Miguel Real (Diego, min. 46), Pape y Álex Suárez. 
CJ Cambados: Conde, Álex Fernández, Brais Parada (Edi Valverde, min. 63), Fran, Rodri, Anxo (Adrián Vázquez, min. 63), André, Zalo (Brais Charlín, min. 68), Noel (Matos, min. 63) Gregor y Nico (Diego Hernández, min. 68). 
Goles: 0-1 Nico (min. 19); 1-1 Pape (min. 28); 2-1 Pape (min. 30); 3-1 Pape (min. 37); 4-1 Pape (min. 47). 
Árbitro: Ferrol Muñiz. Amarilla a Edi y Anxo por los visitantes.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620