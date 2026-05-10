El Cambados se despide de Tercera con una derrota marcada por el “póker” de Pape
El delantero senegalés del Montañeros remontó el tanto inicial de Nico y anotó cuatro tantos (4-1)
El CJ Cambados se despidió de Tercera RFEF con una derrota en A Coruña ante un Montañeros que tuvo al delantero Pape como protagonista, al anotar cuatro tantos (4-1).
Empezó bien el equipo de Pénjamo, sorteando la presión alta de los locales y dando un par de avisos por medio de Nico y Zalo. El propio Nico hizo el 0-1 antes del minuto veinte al culminar una rápida jugada tras robo, con un certero remate cruzado. Pero el conjunto de Jairo Arias, que tuvo el dominio del balón, le dio la vuelta al marcador en dos minutos. El empate llegó en un córner y el 2-1 en un centro al segundo palo que volvió a rematar el delantero senegalés.
Aunque el Cambados tuvo una opción para el 2-2 por medio de Zalo, bien solventada por el meta Marco, fue el Montañeros el que volvió a acertar. Pape hizo el tercero antes del descanso al meter la puntera a un balón muerto en área.
Al inicio de la segunda parte, Pape completó su "póker" de goles al aprovechar un error en la salida de balón de los cambadeses. A partir de ahí el partido fue un mero trámite para ambos, que ya no se jugaban nada en esta última jornada.
Montañeros 4-1 CJ Cambados
At. Coruña Montañeros: Marcos Moreno, Samu, Achore (Jorge Cano, min. 69), Balsa (Dani, min. 46), Otero, David Carreira (Pablo Rubio, min. 69), Iago López (Longueira, min. 85), Ogando, Miguel Real (Diego, min. 46), Pape y Álex Suárez.
CJ Cambados: Conde, Álex Fernández, Brais Parada (Edi Valverde, min. 63), Fran, Rodri, Anxo (Adrián Vázquez, min. 63), André, Zalo (Brais Charlín, min. 68), Noel (Matos, min. 63) Gregor y Nico (Diego Hernández, min. 68).
Goles: 0-1 Nico (min. 19); 1-1 Pape (min. 28); 2-1 Pape (min. 30); 3-1 Pape (min. 37); 4-1 Pape (min. 47).
Árbitro: Ferrol Muñiz. Amarilla a Edi y Anxo por los visitantes.