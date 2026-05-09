Vilagarcía saca su lado más inclusivo en Berdón

La competición contó con un amplio respaldo Gonzalo Salgado

El Campo Municipal de Berdón fue escenario de ‘A Nosa Champions’, evento de fútbol inclusivo que puso en marcha la Real Federación Gallega de Fútbol, con el apoyo de la Xunta.

En total, 12 equipos de distintos puntos de Galicia se citaron en el campo vilagarciano para disputar sendos enfrentamientos a lo largo de la mañana, en la que era la segunda parada de la competición.

Uno de los encuentros de la competición Gonzalo Salgado

Durante los encuentros estuvo presente el concejal de Deportes, Carlos Coira, quien quiso mostrar su apoyo al equipo vilagarciano, que en esta ocasión ejercía de anfitrión de la prueba en su segunda parada, contando con un amplio respaldo institucional.