Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Vilagarcía saca su lado más inclusivo en Berdón

'A Nosa Champions' aterrizó en la capital arousana

María Caldas
09/05/2026 18:32
LIGA GENUINE
La competición contó con un amplio respaldo
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

El Campo Municipal de Berdón fue escenario de ‘A Nosa Champions’, evento de fútbol inclusivo que puso en marcha la Real Federación Gallega de Fútbol, con el apoyo de la Xunta. 

En total, 12 equipos de distintos puntos de Galicia se citaron en el campo vilagarciano para disputar sendos enfrentamientos a lo largo de la mañana, en la que era la segunda parada de la competición.

LIGA GENUINE
Uno de los encuentros de la competición
Gonzalo Salgado

Durante los encuentros estuvo presente el concejal de Deportes, Carlos Coira, quien quiso mostrar su apoyo al equipo vilagarciano, que en esta ocasión ejercía de anfitrión de la prueba en su segunda parada, contando con un amplio respaldo institucional.

genuine
El enfrentamiento del Vilagarcía SD
Gonzalo Salgado
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620