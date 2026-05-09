Un último asalto en busca del broche final: jugar el play-off
“Todos creemos que podemos gañar”, dice Romero antes de visitar a la UD Somozas
El CD Boiro saca la calculadora para poder jugar el ansiado play-off de ascenso a Segunda RFEF. El combinado de José Tizón se encuentra en la sexta posición de la tabla clasificatoria con 50 puntos, empatado con el Estradense, que es cuarto, y con el Somozas, quinto. Precisamente en esta última jornada, los boirenses se verán las caras con su rival más directo, la UD Somozas.
Los de Tizón visitan el Manuel Candocia dependiendo de si mismos, y es que una victoria les colocaría de lleno en las plazas de promoción de ascenso. Y es que el play-off sería toda una recompensa para un Boiro que pasó de luchar por la permanencia en Tercera RFEF a pelear por el ascenso.
Desde el vestuario apuntan al optimismo, conscientes de la dificultad del último enfrentamiento de liga regular. “Estamos todos con ganas de que chegue xa. Ó final, dependemos de nós. Sabemos que si traballamos como fixemos ata esta xornada, todos creemos que podemos gañar e meternos no play-off”, comenta Mario Romero, capitán del CD Boiro, antes del encuentro.
Enfrente, tendrán a un Somozas que solo consumó dos derrotas como local en toda la temporada. “Sabemos que é un equipo complicado. En Barraña foi o rival que máis nos costou e nos ganou con máis contundencia. Vai ser duro, pero sabemos que vamos a levar a xente de Boiro a apoiarnos, eu estou confiando en que podemos sacalo adiante”, recalca Romero.
Los de Tizón buscan poner el broche de oro a una temporada que nada tuvo que ver con la pasada, en la que los objetivos pasaron a ser totalmente opuestos.
“É certo que esta tempada non tivo nada que ver ca pasada, na que pelexábamos por manter a categoría. Este ano tivo un pouco de todo. Ó voltar das navidades costounos seguir nesa boa dinámica, pero agora dependemos de nós”, indica el rianxeiro.
“Todos estamos con esa ilusión, pero se non se consigue non vai ser un fracaso, o importante é a experiencia collida durante todo o ano, este partido, se non se gaña, non vai tirar a tempada, pero meternos en play-off sería ese broche final”, destaca.
Si por algo se caracterizó la presente temporada es por la igualdad entre todos los equipos de Tercera RFEF. “O Somozas é un gran equipo en todas as líneas, teñen bo trato de balón e arriba destacaría a Cambón. En Barraña, defensivamente tamén, non nos deixaron xerar nada. É un dos equipos de este ano que máis me gustaron”, comenta el capitán boirense.
Lo cierto, es que el cuadro de Stili se mantuvo en la zona noble durante la mayor parte de la campaña, algo que ahora busca derogar el CD Boiro, que contará con multitud de aficionados en el Manuel Candocia.
“É un gusto. Van dous autobuses e xa nas últimas xornadas en Barraña se notou moitísimo o apoio da afición. O que ten o Boiro é que ten moita xente que anima ata o final. A súa axuda vaise facer notar e así teremos máis posibilidades de gañar”, concluye.