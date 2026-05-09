El San Martín conmemora 75 años de historia

Los ex jugadores del San Martín en la comida Cedida

El San Martín CF vivió una de sus jornadas más emotivas. La entidad de Vilaxoán de Arousa celebró los actos conmemorativos por su 75 aniversario.

Todo comenzó con la presentación del libro que repasa la historia de la entidad en el Centro Sociocultural de Vilaxoán, al que siguió una comida conmemorativa en Portas, dónde se reunieron ex jugadores del equipo que actualmente preside Laura Navia.

Lo cierto, es que se trató de un acto muy emotivo en el que se puso en valor lo que significa el San Martín para el pueblo de Vilaxoán, y también recordando a las personas que trabajaron por la entidad y que ya no están entre nosotros.

El libro sobre la historia del San Martín Gonzalo Salgado

La emoción estuvo servida desde el primer momento, y es que no quisieron perder oportunidad de rendir homenaje a ‘Tucho’, mítico utillero del San Martín CF. En total, más de 150 personas se citaron en Vilaxoán, a quienes la presidenta agradeció su asistencia.

Los sentimientos volvieron a estar a flor de piel con el discurso de José Luis Teófilo, editor del libro que repasa la historia del club, con un retrato perfecto de lo que era Vilaxoán en los años 60, y cómo sigue vinculado el pueblo con el club.

Tras el discurso de Teófilo llegó el turno de Martín Carballo, quien cuando el club había cesado su actividad alrededor del año 65, volvió a ponerlo en marcha junto a otros directivos, y quien en aquel entonces era sacerdote en la parroquia e incluso se puso a jugar para el San Martín.

Lo cierto, es que actualmente Martín Carballo se encuentra afincado en Valdemoro, en la Comunidad de Madrid, pero no dudó en desplazarse hasta Vilaxoán para reencontrarse con la que un día fue su casa.

El alcalde, Alberto Varela, no se quiso perder el evento Gonzalo Salgado

50 años más tarde, Carballo quiso recordar que el pueblo y el club siempre estuvieron unidos. Pengo, capitán durante muchos años del San Martín en sus mejores años, y finalmente, Alberto Varela se encargó de clausurar el acto, mostrando su orgullo y agradecimiento al club.

Laura Navia, presidenta del club, durante el acto en Vilaxoán Gonzalo Salgado

Asimismo, también se hizo mención a Óscar Marcos, como uno de los jóvenes talentos de la cantera del cuadro vilaxoanés que actualmente se encuentra militando en las filas del Celta Fortuna.

El intenso día de celebración terminó con la comida, en la que más de un centenar de personas vinculadas al club, una idea liderada por Vicente ‘Tucu’ Renda, expresidente del club.