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Deportes

El Portonovo visita Coia con el objetivo de mantener la segunda posición

Los de Minso se desplazan mañana a las 16:00 horas para disputar la penúltima jornada de Preferente Sur

María Caldas
09/05/2026 12:00
Portonovo vs Atios
Charly controla un balón durante el partido ante el Atios
MONICA VILA
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El Portonovo visita mañana a las 16:00 horas el Federativo de Coia para medirse al CP Alertanavia en la penúltima jornada de Preferente Sur. Los de Minso encaran el partido con el objetivo de mantener la segunda posición en la tabla clasificatoria, al sumar 61 puntos frente a los 59 de la UD Atios, que es tercero. Los arlequinados ya tienen asegurado el play-off, pero esperan acabar lo más arriba posible.

Enfrente tendrán a un Alertanavia que ya consiguió el objetivo de mantener la categoría, al encontrarse en la duodécima posición con 38 puntos, mientras que en el primer puesto de descenso se encuentra en Cented con 31 cuando ya solo hay seis puntos en juego.

Por otro lado, el Villalonga FC visita hoy a las 19:00 horas al CD Choco. Los de Roberto Lázaro ya tienen la permanencia garantizada, mientras que los de Redondela necesitan sumar de tres para esquivar la decimoquinta plaza que les llevaría al descenso. Actualmente, el Choco se encuentra con 33 puntos en la decimocuarta plaza de la clasificación.

El Umia, ya descendido, se desplaza mañana a las 17:30 horas hasta A Moreira para medirse al Antela FC, que ocupa actualmente los puestos de play-off de ascenso.

Por el lado Norte, el Cidade de Ribeira se juega el descenso en la penúltima jornada. Los de Manuel Ángel reciben mañana a las 18:00 horas al Dumbría, y en caso de derrota estarían descendidos a Primera Futgal.

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