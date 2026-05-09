El Cortegada se despide del play-off tras caer en la vuelta ante el Alcorcón

Cortegada vs Ointxe MONICA VILA

No pudo ser. El Mariscos Antón Cortegada se despide del play-off de ascenso a Liga Challenge tras caer derrotadas por 77-62 en el partido de vuelta ante el Alcorcón.

Las de Manu Santos estuvieron cerca de igualar el marcador por momentos, pero el enorme acierto de las madrileñas, a las que cedieron el rebote durante la mayor parte del tiempo, terminó por condenar a las visitantes.

Durante los primeros minutos, las locales se mostraron más certeras en el rebote ofensivo, mientras que las de Manu Santos buscaban llegar a la zona por fuera. Gabriela Escorial se encargaba de estar atenta al rebote defensivo. El Cortegada consiguió ponerse por delante con un 14-16 tras una llegada a la pintura de Marta Sanmartín luego de una transición larga.

Las visitantes tuvieron varios tiros en la zona, pero no encontraron fortuna y terminaron otorgando el rebote. Isabel Camiña anotaba un triplazo que volvía a poner por delante a las madrileñas, además de convertirse en una de las jugadoras clave del partido.

La asociación entre Gabriela Escorial y Marta Blanco se convertía en una pesadilla para la defensa vilagarciana, que concedía demasiadas faltas. Damaris Rodríguez metía un triple que acercaba de nuevo al Cortegada al marcador, pero Escorial ponía el 28-23.

En el ecuador del segundo cuarto, las de Alcorcón lograron una renta de 12 puntos tras sumar más acierto exterior. Un triple de Manivesa sirvió para recortar distancias, y una canasta de Damaris fuera de tiempo estuvo cerca de dejar al Cortegada solo tres por debajo, pero finalmente llegaron al descanso con un 43-34.

Segunda parte

Tras el descanso, las de Manu Santos trataron de darle la vuelta al marcador. Las buenas combinaciones en los pases de Manivesa a Damaris Rodríguez acercaron de nuevo al Mariscos Antón Cortegada al marcador, que daba un paso adelante en el tiro de tres.

Las locales volvieron a imponer su juego con transiciones rápidas, y así, en los últimos minutos, las de Manu Santos se vieron con 18 por debajo (68-50). A pesar de que las vilagarcianas lucharon hasta el final y consiguieron recortar distancias, la ventaja en el marcador en los últimos minutos fue suficiente para que el Alcorcón pase a las semifinales del play-off de ascenso a la Liga Challenge.