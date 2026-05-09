El Cortegada busca el billete a la segunda fase del play-off

Christabel Ezumah defiende un balón en el encuentro de ida en el Sara Gómez MONICA VILA

El Mariscos Antón Cortegada se juega hoy a las 19:30 horas el pase a la siguiente ronda del play-off de ascenso a Liga Challenge. El equipo de Manu Santos visita al ESCO Grupo Femenino Alcorcón, combinado que consiguió la victoria en Vilagarcía por un apretado 68-70 en el partido de ida.

Las jugadoras partieron hacia la Comunidad de Madrid esta madrugada, sobre las 5:15 horas, ya que acudieron en tren desde Pontevedra para llegar a Madrid sobre las 10:00 horas.

“Están todas las jugadoras disponibles, es verdad que hay algunas con molestias, pero todas están listas para jugar”, comenta Manu Santos. Por su parte, el Alcorcón confía en llenar el pabellón, con una afluencia de más de mil personas, para el duelo de vuelta.

El Alcorcón confía en llenar su pabellón con más de mil personas ante el Cortegada Más información

“Nos lo tomamos como un partido más porque al final son dos puntos de diferencia, si llegamos al final en disposición de partido igualado, sí que va a haber que tenerlo en cuenta”, recalca el entrenador del Mariscos Antón Cortegada.

Ya en el partido de ida, Manu Santos realizó cambios ante la diferencia en el marcador que hicieron que las madrileñas se tuvieran que adaptar rápido al contexto de juego exigido por el Mariscos Antón Cortegada.

Asimismo, desde el Alcorcón también confían en poder mejorar la imagen mostrada en el Sara Gómez, algo que tampoco resulta indiferente en las filas del combinado vilagarciano. “Ellas son un rival muy duro, muy físico, con muy buenas jugadores y muy grandes”, destaca Manu Santos.

“Vamos a tener que estar bien en lo básico, en defensa de uno contra uno, el rebote y el balance defensivo”, insiste el técnico de la AD Cortegada. Además, será muy importante lograr mantener la calma y controlar las emociones.

“En este tipo de partidos está el tema de templar los nervios, centrarse en lo que hay que hacer y no dejar que las emociones influyan negativamente”, indica Manu Santos.

“Vamos a salir a competir al máximo y sobre todo con decisión”, remarca el entrenador vilagarciano. Por el momento, el Alcorcón es el único equipo del grupo que consiguió vencer en la primera eliminatoria del play-off de ascenso.