“Me he encontrado con exjugadores del San Martín en diferentes partes de España”

Jose Luis Teófilo posa con el libro del 75 aniversario del San Martín, que se presenta mañana sábado en Vilaxoán cedida

El San Martín celebra este sábado los actos de su 75 aniversario, con la presentación del libro que repasa la historia de la entidad a partir de las 12 horas en el Centro Sociocultural de Vilaxoán, y la comida conmemorativa que se celebrará a continuación y reunirá a casi 250 personas en O Recuncho do Chiado, en Portas.

Será un día grande para Vilaxoán y el club que preside Laura Navia ultima todos los preparativos para disfrutar de una jornada inolvidable, de muchos reencuentros, nostalgia y orgullo. Sentimientos que están plasmados en el libro editado por José Luis Teófilo, bajo el título “1951-2026, 75 anos de fútbol dun Pobo mariñeiro”. Un trabajo de “recopilación de instantes e imágenes” a lo largo de más de trescientas páginas, donde se repasa la historia del club, sus vicisitudes y ciclos deportivos, con documentos inéditos que “son una auténtica reliquia”.

Teófilo Comunicación ha publicado centenares de libros a lo largo de los últimos cuarenta años, pero este despierta una emoción especial en el autor, ya que le conecta directamente con su infancia. “Yo recuerdo ir a todos los partidos del San Martín con mi madre, en casa y fuera, en los años setenta. Es algo que no se borra de mi memoria. Tengo un vínculo emocional y hemos tratado este trabajo editorial con ese sentimiento especial”, reconoce Jose Luis.

“Hay una introducción en el libro para explicar como nació el San Martín, dando continuidad al Fortuna”. Se explica que el primer presidente fue Manu Bermúdez, el vicepresidente Ramón Balsa, conocido como Moncho el fotógrafo, el secretario Ramón Bouzas y el tesorero Francisco Montenegro, Paco O Ravelo, que tenía un bar en Vilaxoán. “Este último fue el ideólogo, el creador, el que tenía la idea del el San Martín en la cabeza”.

En el libro se cuenta como se puso en marcha la entidad. “En el año 1952 es cuando compite por primera vez, una vez registrado y federado”, pero ya el año anterior jugaba partidos en ambos márgenes de la Ría. “Encontramos a dos jugadores de la época, los hermanos Serantes, Manuel y Paco, que tienen más de noventa años”. Sus testimonios y anécdotas están reflejadas en la publicación, donde se describe como fueron esos comienzos. “Cuentan sus peripecias, cuando iban en barco a jugar a A Pobra y, una vez terminado el partido, tenían que esperar hasta bien entrada la madrugada a que subiera la marea, porque el barco estaba en seco”. O también como jugaban con dos botas del mismo pie debido a las estrecheces económicas de la época.

El San Martín mantuvo el color amarillo del Fortuna en su segunda equipación, solicitó jugar en A Lomba porque no tenía campo y encontró la colaboración y ayuda del Arosa, con el que después mantuvo una bonita rivalidad deportiva, para la dotación de material. “Entre los años 1965 y 1968 el club estuvo a punto de desaparecer”, señala Teófilo. Fue cuando apareció para rescatarlo Martín Carballo, por entonces sacerdote coadjutor en la parroquia y que viajará desde Madrid para estar el sábado en la presentación del libro y en la comida. “Don Martín habló con Outes, con Avelino Portas y otras personas y volvieron a activarlo”, dando paso a la denominda “época dorada” del club en las décadas de 1970 y 1980. Pengo, capitán en esa etapa, o el propio Martín Carballo, aportan textos al libro relatar esos años.

Un documento histórico

“En un trastero apareció un documento histórico”, que ocupa las páginas centrales del ejemplar. “Son más cien páginas con álbumes de fotografías comentadas en formato periodístico por Avelino Portas, que se los hizo llegar a Tinín para que los guardase”. Teófilo considera esta parte la mejor de la obra, ya no sólo por las imágenes, sino “por los comentarios manuscritos de los partidos y de los jugadores que hace Portas”.

La última parte del libro se centra en las temporadas más recientes, recogiendo el homenaje al histórico utillero Tonecho, dando protagonismo a las categorías inferiores y también al equipo de la actualidad, que adelanta a esta noche su partido de liga en Arcade para poder disfrutar de los festejos mañana y recuperarse de los mismos el domingo. “El libro está completo. Lo hicimos en tiempo récord y es para disfrutar, hayas jugado o no en el San Martín, ya que no se puede entender Vilaxoán sin este club”, explica Teófilo.

La tirada es de mil ejemplares y el club espera que tenga una muy buena acogida, ya que sólo con los jugadores que a lo largo de todo este tiempo han vestido la camiseta rojilla se supera esa cifra, y prácticamente todos están en las fotografías del libro, que han sido retocadas y mejoradas porque algunas estaban deterioradas.

“A lo largo de los últimos cuarenta años me he encontrado mucha gente, no sólo en Galicia, también en alguna otra parte de España, que jugó en el San Martín, ya que en su día estaban estudiando en Santiago”. Muchos de ellos se desplazarán mañana para disfrutar del almuerzo conmemorativo, reencontrarse con excompañeros, recordar batallitas y mostrar gratitud al club y a la afición que los acogió y los cuidó en sus épocas de juventud y lozanía.