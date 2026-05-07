“Lo que nos queda como equipo es competir y no dar mala imagen”

El entrenador vilanovés Luis Carro ha ascendido y consolidado al Céltiga en Tercera RFEF Gonzalo Salgado

El Celtiga se presentará el domingo en A Lomba en su peor momento de la temporada en cuanto a resultados. Al equipo de Luis Carro se le está haciendo larga la liga. Acumula cinco derrotas seguidas, por lo que hace semanas que se quedó fuera de la lucha por el play-off. Pero no se presentará en Vilagarcía como invitado a la fiesta del ascenso del Arosa, quiere competir y dar una buena imagen, para despedir la temporada con buenas sensaciones.

Pase lo que pase, Luis Carro ha cumplido el objetivo, logrando la permanencia de forma holgada en el año del centenario, pese a ser un recién ascendido, y haciendo un fútbol atractivo. Al técnico vilanovés le hubiese gustado llegar con opciones de play-off a este último derbi, para evitar también suspicacias y comentarios malintencionados.

No parece el partido más estimulante para su equipo...

Cuando salió el calendario en verano, pensábamos que ojalá llegásemos salvados a A Lomba. A medida que avanzó la liga y nos vimos en play-off, deseábamos llegar jugándonos la clasificación, pero cuando ya perdimos comba prefería que el campeonato estuviera ya decidido, para no vernos en esta fiesta de fútbol que ni nos va ni nos viene. Pero es lo que hay.

¿Cómo se gestiona esta situación? Si su equipo gana, dirán que estaba incentivado, y si pierde, que se dejó por ser un equipo vecino...

Pues hay que tener cuidado con los que se dice porque todo se puede malinterpretar. Como les dije a los jugadores, esto se gestiona teniendo la conciencia tranquila y haciendo lo que tenemos que hacer, que es ir a competir. Nos debemos a un club. Debemos hacerlo por nuestro trabajo y porque nos gustaría acabar bien después de pasar estas semanas fastidiadas, en las que parece que el Céltiga se dejó ir, pero contra el Arteixo el otro día se vio que no es así. Sabemos que pase lo que pase nos van a señalar. Si ganamos dirán que estamos primados y si perdemos, que tenemos muchos exarosistas y nos dejamos, nada más lejos de la realidad. Debemos competir por una cuestión de respeto al club y a la competición y de orgullo propio.

Hace dos años les tocó estar del otro lado, cuando se les escapó el ascenso ante un Ribadumia ya descendido que no se jugaba nada el último día... Así fue y ese día nadie de nosotros señaló al Ribadumia. Después salieron muchas historias, pero llevo treinta años en el fútbol y nunca vi una prima. Serán como las meigas, pero yo nunca estuve en situación de recibirlas o darlas, ni como jugador ni como entrenador. El 80% de las veces que se habla de estas cosas son bulos malintencionados. Eso al menos es lo que yo creo. En aquel momento entendía la postura del Ribadumia. Era un derbi y lo que les quedaba era el orgullo de competir. Esta semana tengo muy presente aquella situación. Lo que nos pasó es que no supimos gestionar la presión y la tensión que tuvimos ese día.

Cinco derrotas seguidas. ¿Su equipo está deseando irse de vacaciones?

Si digo que no se nos está haciendo larga la liga, te engañaría. Sobre todo por la dinámica. Si echo la vista atrás hasta me parece injusto lo que nos está pasando. Merecemos acabar bien e irnos con buen sabor de boca, porque nos está quedando amargo, y no es por dejadez, pero estamos en esa dinámica en la que todo cae para el otro lado.

Por estilo de juego, el Céltiga no va a ir a Vilagarcía a encerrarse en su área...

No. Lo que nos queda como equipo es ser fieles a nosotros mismos e intentar despedirnos con un buen sabor de boca. No tendría sentido ir a este último partido a hacer algo distinto. Vamos a hacer lo que solemos hacer, es cierto que en algunos partidos vamos más en un bloque medio bajo en función del rival, pero la idea es la misma.

O sea que el Céltiga no va de invitado a la fiesta del ascenso del Arosa...

No, vamos a ir a intentar ganar. Hagamos lo que hagamos vamos a estar señalados. Lo único que nos queda es nuestro orgullo y nuestra conciencia tranquila. Se dan estas circunstancias, pero lo que nos queda como equipo es competir y no dar una mala imagen.