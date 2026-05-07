La Media Maratón Entre Rías reunirá a más de tres mil atletas

Acto de presentación de la Media Maratón Entre Rías, cuya inscripción estará abierta hasta el lunes de da da

El Gran Hotel de La Toja, en O Grove, acogió la presentación de la tercera edición de la Media Maratón Entre Rías, que se disputará el domingo 17 de mayo entre O Grove y Sanxenxo, recorriendo parte de las Rías Baixas y atravesando ubicaciones como la Isla de A Toxa o la Playa de A Lanzada en un trazado homologado por la RFEA. Además, como ya es habitual, contará también con una prueba 10K para los más rápidos y populares, además de carreras infantiles de carácter gratuito el día anterior, el sábado 16.

Un total de 3.000 inscritos, el 30% de fuera de Galicia, participarán en las dos pruebas previstas para el domingo 17 de mayo. La Media Maratón saldrá a las 10 de la Praza do Corgo y la 10K del entorno de la capilla de A Lanzada, a las 11:30 horas.

El periodista Terio Carrera presentó ayer el evento, en presencia de los dos alcaldes, Telmo Martín y José Cacabelos, así como con la vicepresidenta y diputada de Deportes, Luisa Sánchez y la delegada en Pontevedra de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deporte, Blanca García Señoráns. Al acto también acudieron los concejales de Deportes, Marcos Guisasola, y de Turismo, María López; patrocinadores de la cita y representantes turísticos y de fuerzas de seguridad de ambos municipios.

El representante de la firma organizadora del evento Nokao, Serafín Martínez, explicó que el objetivo es comenzar a presentar la cita fuera de España para darle una proyección internacional. “Cremos que ten todos os atractivos para atraer a corredores doutras partes do mundo”, dijo. Una vez que el recorrido ya está homologado por la RFEA, la organización sigue marcándose nuevas metas y retos para convertir esta Media en una referencia en España.

Y es que el paraje espectacular marca la diferencia sobre otras, al margen del buen hacer organizativo, el apoyo institucional y el botín de premios para atraer atletas federados de primer nivel, puesto que los cinco primeros de la Media masculina y femenina se reparten 2.400 euros (500, 300, 200, 150 y 100 respectivamente).

Esta tercera edición cuenta con dos padrinos, figuras de referencia en el triatlón como Dani Molina y Javi Gómez Noya, que darán una charla coloquio el sábado, a las 20 horas, en el Hotel Carlos I, con entrada libre. Durante la propia tarde del sábado habrá carreras infantiles gratuitas en el puerto de O Grove. Un día antes, se ofrecerá un concierto del grupo Assia gratuito en la Praza do Mar, a partir de las 22 horas.

El Gran Hotel de La Toja acogió ayer la presentación da

El alcalde de O Grove incidió en la “boa colaboración entre os dous concellos”, así “como na beleza da paisaxe durante o percorrido”. El alcalde de Sanxenxo indicó que “demos coa tecla cun evento fóra de tempada que en apenas tres anos xa está batendo récord de participación”. En la misma línea, aseguró que “hai que seguir traballando e seguir mellorando”.

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra y diputada de Deportes, Luisa Sánchez, que estuvo acompañada por el diputado provincial y edil de Deportes de Sanxenxo, Marcos Guisasola, destacó la promoción turística de la Entre Rías, al desarrollarse “en un entorno mágico” en por el litoral de las Rías de Arousa y Pontevedra, “cuando hablamos de la Entre Rías hablamos de correr, pero también de gozar y de vivir un reto personal en un escenario único”.

La entrega de dorsales podrá realizarse en la Sala Nauta el viernes por la tarde y el sábado, en horario de mañana y tarde o el propio día en el puerto de O Grove. La entrega de los dorsales 10k se realizará en el Hotel Nuevo Lanzada. Habrá servicios de autobús para los inscritos en cualquiera de las dos pruebas. Los participantes de la 21k podrán grabar la medalla en meta con el nombre y el tiempo gratuitamente.