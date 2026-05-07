La Gala do Deporte Barbanza Arousa premió en Ribeira a los ganadores del circuito "Catro carreiras, unha meta"

Deportistas, clubes y representantes institucionales posan en el auditorio ribeirense da

El Auditorio Municipal de Ribeira acogió ayer la Gala do Deporte Barbanza Arousa, un acto en el que se reconoció a los ganadores y ganadoras de las diferentes categorías del Circuito de Carreras Barbanza Arousa “Catro Carreiras, Unha Meta”.

La cita reunió a representantes institucionales, clubes deportivos, asociaciones y corredores de toda la comarca en una jornada dedicada a poner en valor el esfuerzo, la constancia y el espíritu de superación que caracterizan al deporte popular.

Durante el acto se hizo entrega de los trofeos a las personas premiadas en las distintas categorías del circuito, una iniciativa deportiva consolidada en la comarca y que fomenta la participación y la práctica deportiva en los municipios de Barbanza Arousa.

En su intervención, el presidente de la mancomunidad destacó la importancia del deporte como elemento de unión y cohesión territorial, subrayando además el papel que desempeñan los clubes, asociaciones y deportistas en la dinamización social de la comarca.

Asimismo, se puso en valor la apuesta conjunta de los municipios por impulsar actividades deportivas vinculadas al territorio y al turismo activo, aprovechando el patrimonio natural y paisajístico de Barbanza Arousa.

La gala sirvió también para destacar el compromiso con la sostenibilidad del circuito, ya que los trofeos entregados fueron elaborados con plástico reciclado, una iniciativa que la organización mantiene desde hace varios años.

El Circuito de Carreras Barbanza Arousa “Catro Carreiras, Unha Meta” continúa consolidándose como una referencia deportiva en la comarca, promoviendo hábitos de vida saludables y fortaleciendo la colaboración entre los municipios participantes.