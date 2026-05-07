Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

La Gala do Deporte Barbanza Arousa premió en Ribeira a los ganadores del circuito "Catro carreiras, unha meta"

El acto reunió en el auditorio a deportistas, clubes y representantes institucionales 

Redacción
07/05/2026 17:08
Deportistas, clubes y representantes institucionales posan en el auditorio ribeirense
Deportistas, clubes y representantes institucionales posan en el auditorio ribeirense
da
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El Auditorio Municipal de Ribeira acogió ayer la Gala do Deporte Barbanza Arousa, un acto en el que se reconoció a los ganadores y ganadoras de las diferentes categorías del Circuito de Carreras Barbanza Arousa “Catro Carreiras, Unha Meta”.

La cita reunió a representantes institucionales, clubes deportivos, asociaciones y corredores de toda la comarca en una jornada dedicada a poner en valor el esfuerzo, la constancia y el espíritu de superación que caracterizan al deporte popular.

Durante el acto se hizo entrega de los trofeos a las personas premiadas en las distintas categorías del circuito, una iniciativa deportiva consolidada en la comarca y que fomenta la participación y la práctica deportiva en los municipios de Barbanza Arousa.

En su intervención, el presidente de la mancomunidad destacó la importancia del deporte como elemento de unión y cohesión territorial, subrayando además el papel que desempeñan los clubes, asociaciones y deportistas en la dinamización social de la comarca.

Asimismo, se puso en valor la apuesta conjunta de los municipios por impulsar actividades deportivas vinculadas al territorio y al turismo activo, aprovechando el patrimonio natural y paisajístico de Barbanza Arousa.

La gala sirvió también para destacar el compromiso con la sostenibilidad del circuito, ya que los trofeos entregados fueron elaborados con plástico reciclado, una iniciativa que la organización mantiene desde hace varios años.

El Circuito de Carreras Barbanza Arousa “Catro Carreiras, Unha Meta” continúa consolidándose como una referencia deportiva en la comarca, promoviendo hábitos de vida saludables y fortaleciendo la colaboración entre los municipios participantes.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620