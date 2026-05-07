Jéssica Bouzas se despide de Roma tras caer en su batalla con Pliskova

Jéssica Bouzas saluda a la ex número uno al final del partido da

Jéssica Bouzas se despidió del WTA 1000 de Roma al perder en primera ronda ante la ex número uno del mundo Karolina Pliskova después de más de dos horas de batalla en el Foro Itálico. El resultado fue de 4-6, 6-3 y 7-5 y el partido fue interrumpido antes de la conclusión del primer set por la lluvia.

Jéssica plantó cara a la veterana checa de 34 años, que fue número uno en 2017 y ganó en Roma en 2019. Aunque no empezó bien, Bouzas Maneiro encadenó cuatro juegos seguidos en el primer set y lo resolvió tras el parón por la lluvia. En el segundo Pliskova subió su nivel, con bastantes ganadores, y dominó el marcador ante una rival con excelente actitud competitiva y que hizo un buen partido, con un juego de altísimo nivel. De hecho, Jéssica ganó 97 de los 196 puntos que se libraron en el enfrentamiento, por los 99 que sumó la finalista del US Open y de Roland Garros.

En el tercer set se mantuvo la misma tónica, con Pliskova por delante en el marcador y la gallega sin bajar en ningún momento los brazos. Llegó a estar 5-3 por debajo y consiguió empatar el partido, 5-5, pero se le escapó su servicio en un reñido juego y la checa remató la faena al saque.

Jéssica sigue jugando mejor de lo que indican sus resultados en estos primeros meses del año. Cae del top 50 y jugará en Marruecos en dos semanas el WTA 250 de Rabat antes de afrontar una de las grandes citas de la temporada a partir del 24 de mayo: Roland Garros.