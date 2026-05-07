El V Torneo Santa Rita de rugby 7 reúne a 18 equipos de Galicia y Portugal

David Lema, Carlos Coira y Diego Collazo posan en la presentación del torneo celebrada ayer en el Concello Gonzalo Salgado

Os Ingleses RC celebra este sábado la quinta edición del Torneo Santa Rita de rugby 7, que reúne a 18 equipos que llegarán de diferentes partes de Galicia y Portugal, en las categorías M14 y M16. Los partidos se disputan en los campos Manuel Jiménez y Fontecarmoa, comenzarán a las 11 horas, mientras que las finales están previstas para las 19 horas.

En la categoría M14 compiten diez equipos. En el grupo A están encuadrados el Julio Dinis de Oporto, el Casiuniondonorte, una unión de escuelas de Vilaba y la Mariña lucense, el Caldas da Rainha también de Portugal, Vigo y Santiago, mientras que en el grupo B jugarán Lalín, Trofa, Muralla, Ferrol y un Pontevedra RC que se unión esta temporada con Os Ingleses para juntar sus jugadores en la categoría, por lo que ejercerá de local.

En la presentación celebrada hoy por la mañana en el Concello, el entrenador del primer equipo, David Losada, y el responsable de la academia, Diego Collazo, estuvieron acompañados por el concejal de Deportes Carlos Coira. Todos ellos pusieron en valor el torneo internacional de esta vistosa modalidad olímpica, cada vez más consolidado.

En la categoría sub 16, también mixta, compiten ocho equipos divididos en dos grupos. En el A están Os Ingleses, el Trofa portugués, Ferrol y Pontevedra, y en el B Mareantes, Muralla, Caldas da Rainha y All Stars.

Los partidos de la fase de grupos serán de dos tiempos de cinco minutos, mientras que los de la fase final constarán de dos tiempos de siete minutos. Los puntos se repartirán de la siguiente manera: tres puntos en caso de partido ganado, dos por empate y uno por perdido. Los encuentros se disputarán bajo el reglamento de la Federación Española de Rugby.

Como es habitual en juego estará la tarjeta blanca, que se muestra al equipo que mejor represente los valores que defiende el rugby. Más allá del espectáculo deportivo, el evento que organiza Os Ingleses tendrá un impacto económico en la capital arousana, ya que numerosos familiares acompañarán a los deportistas. Serán un total de 250 los deportistas que convivan en la capital arousana. Varios equipos llegan ya este viernes y pernoctarán en el hotel Alte Frankfurt, donde también harán noche mañana, ya que aprovechan el fin de semana en Arousa.

El club anfitrión organizará el tradicional tercer tiempo con una ‘Fan Zone’, donde jugadores, staff y acompañantes pasarán un rato agradable y divertido, disfrutando de la música y participando en sorteos. Además la organización se encarga del almuerzo de todos los deportistas en el centro cultural que está al lado de las instalaciones deportivas. Mientras que sus padres y acompañantes disfrutarán de la gastronomía que ofrecen los diferentes locales de Vilagarcía.

El Torneo Santa Rita, en sólo un lustro, se ha convertido en un referente del rugby 7 formativo en Galicia y Portugal gracias al trabajo y a la apuesta de Os Ingleses, un club de cantera que hizo historia hace unas semanas al lograr el ascenso a la División de Honor B tras ser subcampeón de liga.