El Alcorcón confía en llenar su pabellón con más de mil personas ante el Cortegada

Para mantener vivo el sueño del ascenso, el Cortegada necesita ganar el sábado por más de dos puntos en Alcorcón Mónica Ferreirós

El Mariscos Antón Cortegada juega este sábado en Alcorcón (19.30 horas) el partido de vuelta de la primera eliminatoria de la fase de ascenso a la Liga Challenge. Para pasar de ronda, el equipo de Manu Santos debe ganar por más de dos puntos en el pabellón La Canaleja, donde se espera un gran ambiente e incluso un lleno (más de mil personas).

El Esco Grupo Femenino Alcorcón ganó el primer asalto en Vilagarcía 68-70. A su entrenador, Dani Salardón, el partido le dejó sensaciones encontradas. “La valoración que hago es positiva por un lado pero medio negativa por otro”, reconoce el técnico de las madrileñas. “Estuvimos a ratos. La puesta en escena fue muy buena, pero después ellas tuvieron una velocidad más. Manu (Santos) cambió cosas, tuvimos que adaptarnos, y después cambiamos nosotros. Creo que fue un poco de idas y venidas. Evidentemente estoy contento porque traemos renta, aunque sea pequeña, jugando de visitantes. Somos el único equipo de nuestro grupo que ha ganado este primer partido”.

Al igual que le ocurrió al final del partido al técnico vilagarciano, Salardón sabe que su equipo tiene margen de mejora y lo puede elevar su rendimiento. “Haciendo un partido regulero en cuanto a números, traer la eliminatoria empatada es positivo. A poco que mejoremos ciertas cosas, podremos competir mejor”.

El entrenador del Alcorcón elogia a su homólogo en el banquillo arousano. “Somos dos equipos muy parecidos. Sin conocer a Manu de cerca me ha dado muy buenas sensaciones. Creo que trabaja mucho su equipo y tiene diferentes soluciones tácticas a los problemas que les íbamos planteando”.

Así las cosas, desde Alcorcón el entrenador local cree que “los detalles decidirán, como pasó en la ida”. Salardón no cree que se vaya a romper el partido, “será difícil que un equipo tenga varios minutos de apagón y el otro acierto”. Las madrileñas son favoritas porque juegan en casa y estarán muy respaldadas. “Tenemos un pabellón muy chulo y vendrá mucha gente, esperemos que se llene. Espero un partido con mucho ambiente”.