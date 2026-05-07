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Deportes

Así fue el golazo del vilagarciano Nico Mindiola en el triunfo de España Sub 14 ante Turquía

Vídeo: el delantero del Celta la puso en la escuadra para firmar el definitivo 2-0 

Gonzalo Sánchez
07/05/2026 11:20
El vilagarciano celebra el golazo que marcó ante Turquía
El vilagarciano celebra el golazo que marcó ante Turquía
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El vilagarciano Nico Mindiola se estrenó a lo grande con la Selección Española Sub 14  en el  Torneo de El Albir, donde marcó un golazo en la victoria por 2-0 ante Turquía. El delantero del RC Celta fue titular y firmó una obra de arte al inicio de la segunda parte. Con un imparable su derechazo después de que John Ovie asistiera tras recuperar el balón. Mindiola la puso en la escuadra. España continúa disputando el torneo internacional en Alfaz del Pi y esta mañana se mide a Irlanda del Norte, , mientras que cerrará su participación el sábado ante Emiratos Árabes Unidos también a las 11 horas. 

El vilagarciano Nico Mindiola se estrenó a lo grande con la Selección Española Sub 14 en el Torneo de El Albir, donde marcó un golazo en la victoria por 2-0 ante Turquía.
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