El Portonovo jugará la final de la Copa Diputación justo antes del play-off

Al Portonovo le esperan semanas apasionantes en esta última parte de la temporada Mónica Ferreirós

El Portonovo jugará la final de la Copa Diputación justo cuando termine la liga de Preferente y antes de dar inicio al play-off de ascenso a Tercera RFEF. Será el domingo 24 de mayo y se medirá al Alertanavia. Antes, el equipo de Minso debe afrontar los dos últimos compromisos de liga.

El domingo a las 16 horas visita precisamente al equipo vigués, que está virtualmente salvado con 38 puntos, 7 de ventaja sobre el descenso directo y 5 sobre la plaza que podría se condenatoria por arrastres. El Alerta centra por tanto toda su atención en final de Copa, tanto por el prestigio que otorga, el premio económico mediante la partida que destina la Diputación de Pontevedra, y la posibilidad de jugar la Copa del Rey la próxima temporada, ya que los cuatro campeones coperos de cada provincia jugarán la próxima pretemporada la Supercopa de Galicia, de donde saldrá el representante gallego de Preferente al torneo nacional.

El Portonovo no puede dejar la liga en un segundo plano estas dos semanas. Aún tiene opciones de ser campeón, aunque son remotas, ya que necesitaría que el Pontevedra B perdiese los dos partidos que le restan ante Arnoia y Lemos, Y segundo porque es importante mantener la segunda plaza a la que se encaramó el domingo al ganar al Atios de cara a las eliminatorias de ascenso, tanto para jugar los partidos en Baltar como por los rivales. En el otro grupo ya están clasificados Negreira, Betanzos y San Tirso.