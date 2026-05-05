Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

“Tenemos que estar bien en las cosas básicas”, dice Manu Santos

El Cortegada peleará el billete a la siguiente ronda el sábado a las 19:30 horas

María Caldas
05/05/2026 08:00
Cortegada vs Alcorcón
Gara Jorge defiende un balón durante el encuentro en el Sara Gómez
MONICA VILA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El Mariscos Antón Cortegada se prepara para el segundo asalto de la eliminatoria de play-off de ascenso a Liga Challenge. Las de Manu Santos cedieron por lamínima en el partido de ida en el Sara Gómez ante el Alcorcón, con un resultado de 68-70 tras un partido muy apretado. 

Ahora, las vilagarcianas piensan ya en el partido de este sábado nueve de mayo a las 19:30 horas, en el que visitarán la capital española en busca del pase a la siguiente eliminatoria.

Cortegada y Alcorcón demostraron que son dos equipos parejos en cuanto a potencial y con estilos similares, ya que les gusta jugar a ritmo

Primer asalto muy igualado entre Cortegada y Alcorcón (68-70)

Más información

“Espero que todas estén físicamente bien. La diferencia es mínima y el objetivo y es jugarlo como un partido normal, pero hay que ganarlo”, comenta Manu Santos. En el Sara Gómez, el Mariscos Antón Cortegada consiguió ventajas cortas en el marcador, manteniendo el ritmo del partido en todo momento, pero los pequeños detalles terminaron por pasar factura al cuadro de Manu Santos. 

“Creo que lo importante va a ser estar bien en las cosas básicas y no conceder puntos fáciles”, dice el entrenador del Mariscos Antón Cortegada en una semana clave para el equipo.

Desde el staff se esperan un enfrentamiento muy duro, sobre todo después de partido que planteó Alcorcón en su visita a Vilagarcía de Arousa. “A ver cómo llegamos fisicamente por el viaje. Va a ser un partido muy duro porque Alcorcón es un equipo muy complicado. Tenemos que ir a ganar allí con ese mínimo hándicap de la diferencia de dos puntos”, dice.

En el encuentro de ida, las madrileñas mostraron una versión muy sólida en el uno contra uno, algo que ahora las de Manu Santos esperan contrarrestar. “Va a ser clave estar bien atrás y en el rebote, en estos partidos al final lo que importa es estar bien en lo básico y luego tener lucidez en los momentos de tensión y de toma de decisiones”, afirma.

“Tenemos que estar tranquilas para tomar buenas decisiones en esos puntos clave del partido”, destaca Manu Santos, que espera que tanto el rebote ofensivo como el defensivo sean puntos fuertes del Mariscos Antón Cortegada. Asimismo, por el momento se espera que todas las jugadoras estén disponibles, a pesar de algunas molestias

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620