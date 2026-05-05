“Tenemos que estar bien en las cosas básicas”, dice Manu Santos

Gara Jorge defiende un balón durante el encuentro en el Sara Gómez MONICA VILA

El Mariscos Antón Cortegada se prepara para el segundo asalto de la eliminatoria de play-off de ascenso a Liga Challenge. Las de Manu Santos cedieron por lamínima en el partido de ida en el Sara Gómez ante el Alcorcón, con un resultado de 68-70 tras un partido muy apretado.

Ahora, las vilagarcianas piensan ya en el partido de este sábado nueve de mayo a las 19:30 horas, en el que visitarán la capital española en busca del pase a la siguiente eliminatoria.

Primer asalto muy igualado entre Cortegada y Alcorcón (68-70) Más información

“Espero que todas estén físicamente bien. La diferencia es mínima y el objetivo y es jugarlo como un partido normal, pero hay que ganarlo”, comenta Manu Santos. En el Sara Gómez, el Mariscos Antón Cortegada consiguió ventajas cortas en el marcador, manteniendo el ritmo del partido en todo momento, pero los pequeños detalles terminaron por pasar factura al cuadro de Manu Santos.

“Creo que lo importante va a ser estar bien en las cosas básicas y no conceder puntos fáciles”, dice el entrenador del Mariscos Antón Cortegada en una semana clave para el equipo.

Desde el staff se esperan un enfrentamiento muy duro, sobre todo después de partido que planteó Alcorcón en su visita a Vilagarcía de Arousa. “A ver cómo llegamos fisicamente por el viaje. Va a ser un partido muy duro porque Alcorcón es un equipo muy complicado. Tenemos que ir a ganar allí con ese mínimo hándicap de la diferencia de dos puntos”, dice.

En el encuentro de ida, las madrileñas mostraron una versión muy sólida en el uno contra uno, algo que ahora las de Manu Santos esperan contrarrestar. “Va a ser clave estar bien atrás y en el rebote, en estos partidos al final lo que importa es estar bien en lo básico y luego tener lucidez en los momentos de tensión y de toma de decisiones”, afirma.

“Tenemos que estar tranquilas para tomar buenas decisiones en esos puntos clave del partido”, destaca Manu Santos, que espera que tanto el rebote ofensivo como el defensivo sean puntos fuertes del Mariscos Antón Cortegada. Asimismo, por el momento se espera que todas las jugadoras estén disponibles, a pesar de algunas molestias