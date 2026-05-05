O vilagarcián Andrés Rodríguez proclamouse campión de Castela e León
O xogador formado no CX Fontecarmoa compite noutra comunidade porque estuda na Universidade de Salamanca
O vilagarcián Andrés Rodríguez proclamouse campión de Castela-León de xadrez na modalidade estándar. O torneo durou 4 días e constou de 7 rondas a ritmo lento, a 90 minutos máis 30 segundo por xogada. Andrés está estudiando en Salamanca e este ano federouse en Castilla-León, no equipo da Universidade de Salamanca (USAL).
Andrés viña de gañar a mediados de abril o campionato provincial absoluto de Salamanca, o que lle permitiu ir invitado ó correspondente torneo autonómico. No provincial partía de favorito e non houbo sorpresas, xa que gañou todas as súas partidas.
No campionato autonómico partía de número 4 no ranking inicial. Tras sete rondas acabou invicto, cedendo só dúas táboas. As primeiras na ronda 4 e as outras na derradeira ronda contra Ibai Sanz, o segundo do rankin inicial, tras unha partida aloucada e de infarto, segundo confesaba Andrés. Esas táboas definiron a clasificación final, na que Andrés ficou no primeiro posto e Ibai foi o subcampión.
O Club Xadrez Fontecarmoa está orgulloso de que un xogador formado na súa canteira acade este triunfo. Antes de marchar para Salamanca xa fora campión galego por idades e xogou no CX Fontecarmoa. Empezou en cuarta división para ir ascendendo co seu equipo hasta primeira división. Pasou logo ó equipo de División de Honra, onde xogou hasta que por estudos marchou a Salamanca. Tras varios anos nos que se desprazaba algúns fins de semana a Galicia para xogar a liga, este ano federouse en Castela e León, o que lle permitiu participar nos seus campionatos oficiais.
Unha vez remate os seus estudos na Universidade de Salamanca, o club arousán espera volver a contar con Andrés, no seu primeiro equipo como garante da formación dos seus xogadores dende a base ata o nivel de Maestros.