Las cuentas del Boiro: ganar o empatar y esperar la carambola

El CD Boiro ha logrado llegar a la última jornada dependiendo de sí mismo Mónica Ferreirós

El Boiro ya ha echado cuentas. Y estas no son muy halagüeñas de cara a la última jornada de liga del domingo, cuando a partir de las 18 horas seis equipos lucharán por las dos plazas que quedan por decidir para el play-off de ascenso. El Boiro se meterá en la fase si gana en Somozas. Quedará fuera si pierde. Y solo tendrá una posibilidad en caso de empatar en el Manuel Candocia. Esta pasaría porque el Estradense perdiese en casa ante el Barco, el Gran Peña no ganase en Noia y el duelo directo entre Lugo B y Vilalbés terminase en tablas.

Es una combinación improbable, por lo que al equipo de Jose Tizón no le queda otra que ir a sumar de tres en el campo de un rival directo. Somozas, Estradense y el propio están empatados a 50 puntos .Con 49 está el Vilalbés, y con 48 Lugo B y Gran Peña.

Hay bastantes opciones de que se produzcan triples, cuádruples o incluso un quíntuple empate a 51 puntos. Pero de las doce combinaciones en las que se vería afectado el CD Boiro al empatar en el Candocia, sale perjudicado en un total de once, debido a los resultados cosechados a lo largo de la liga ante los equipos implicados.

Al Somozas, en cambio, el empate le ayuda en la mayoría de supuestos, salvo que ganen el Vilalbés y el Estradense, o si se produce un cuádruple empate a 51 puntos con Boiro, Estradense y Gran Peña. El otro equipo de los seis aspirantes que tiene opciones de colarse en la fase de ascenso empatando en la última jornada es el Estradense, al que le favorecen varias combinaciones posibles en las que se vería evuelto.

Al Racing Vilalbés no le vale el empate, tiene que ganar y esperar que empaten Somozas y Boiro o no gane el Estradense. Lugo B y Gran Peña lo tienen más complicado, porque ni siquiera ganando tienen asegurada la presencia en la fase en varias combinaciones de resultados posibles.

El Concello de Boiro fleta autobuses para que la afición se desplace a Somozas.. Saldrá el domingo a las 15.30 horas y los interesados pueden anotarse por WhatsApp a través del número 981 848 185. En las últimas horas el primero de ellos 55 plazas ya estaba prácticamente lleno.