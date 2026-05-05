Araceli Bugallo e Jorge Rodríguez súbense ao podio no Campionato Galego Máster de esgrima
A cambadesa do COMES e o representante do AVE Vilagarcía foron terceiros na Coruña
A “Casa del Agua” da Coruña acolleu o Campionato Galego de Esgrima Máster das categorías I II e III (competición como única categoría a partir dos 40 anos), con bos resultados para Jorge Rodríguez e Araceli Bugallo. A proba estivo organizada pola Federación Galega e o Club Esgrima da Coruña.
Na categoría masculina destacou a representación do vilagarcián do AVE, Jorge Rodríguez, que acadou un terceiro posto. Na súa poule gañou todos os asaltos, así como as seguintes eliminación directas; chegando imbatible ata as semifinais. Despois de ir gañando 6-3 contra Abraham Castro, rematou perdendo 6-7, logo dun empate e unha prioridade para Abraham, que na final cedeu ante Cheo Méndez. do CEC da Coruña. Jorge Rodriguez compartiu o terceiro chanzo do podio con Francisco Iglesias, do Compostela Esgrima.
Na categoría feminina, Araceli gañou todos os asaltos da poule menos un. Pasou invicta nas seguintes eliminación directas ata as semifinais, nas que perdeu 10-9 contra Amaya Dominguez do CEC da Coruña, que se proclamou campioa. A cambadesa do Compostela Esgrima rematou terceira xunto a Ana Julia, tamén do seu clube. A segunda praza foi para Nieves Eiriz, do 100T da Coruña. Esta foi a penúltima cita do calendario para Araceli Bugallo esta tempada.