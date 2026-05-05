"A Nosa Champions", el fútbol más auténtico e inclusivo, aterriza el sábado en Berdón con doce equipos gallegos

Foto de familia de deportistas junto a los representantes de las instituciones tras la presentación Gonzalo Salgado

El Vilagarcía SD trae A Nosa Champions el sábado a Berdón. El evento de fútbol inclusivo que puso en marcha la Real Federación Gallega de Fútbol, con el apoyo de la Xunta, y que cuenta desde hace unos meses con un equipo en la capital arousana, donde el Concello lleva muchos años respaldando y dando visibilidad a las personas deportistas con discapacidad intelectual.

Por eso la llegada de A Nosa Champions a Vilagarcía generó una gran expectación en la presentación que acogió esta tarde el Concello, donde el alcalde Alberto Varela recibió a la delegación del equipo local y a sus familias, acompañado por el presidente y el vicepresidente de la RFGF, Pablo Prieto y Jose Manuel Fernández, por la Directora Territorial de la Consellería de Xustiza e Deporte, Blanca García-Señoráns, y por el concejal de Deportes Carlos Coira.

La de Berdón el sábado por la mañana será la segunda parada del calendario, tras la celebrada en Ourense, de un evento que reúne a 12 equipos gallegos mixtos formados por futbolistas con una discapacidad intelectual mínima del 33% y mayores de 14 años. Junto al EFM Concello de Boiro, Eirís, Fundación RC Deportivo, Ortigueira, Pabellón Ourense, Racing de Ferrol, Racing Vilalbés, RC Celta Integra Zelnova (dos equipos), Calo y Torre estará el Vilagarcía, gracias a la tenacidad de su directiva y sus entrenadores.

Ángel Cardalda, representante del club, explicó que fue en septiembre cuando empezaron a trabajar para confeccionar el equipo, recorriendo diferentes asociaciones en la comarca, "incluso fuimos hasta Ribeira", con el objetivo de encontrar deportistas dispuestas a formar parte del equipo. A partir de diciembre, "cuando ya veíamos que era muy difícil juntar gente", la captación empezó a dar frutos, hasta reclutar a "los 18 fenómenos" que forman el equipo.

Ameijeiras, Leticia Bello, Breixo Campos, Manuel Carrera, Ricardo Cores, Daniel González, Alberto Guiance, Rubén Lago, Yago Maneiro, Eneko Mosteiro, Ana María Nieto, Víctor Manuel Núñez, Romeo Ochoa, Cibrán Pazos, Joel Piñeiro, José Benito Rey y un Marcelo Romero que "fue el impulsor de la idea y quien contactó con la directiva", explicó Cardalda, que agradeció el apoyo de las instituciones y tambiéjn del patrocinador, el Cafe - Bar Novas Carolinas.

Además, el cuerpo técnico del equipo "Genuine" del Vilagarcía está formado por Manuel Aragunde, como entrenador, Óscar Castro (delegado) y Rubén Cochón como entrenador de porteros.

Xunta, RFGF y Concello respaldaron al Vilagarcía SD en la presentación de A Nosa Champions Gonzalo Salgado

El fútbol inclusivo empezará en Berdón el sábado a las 10 horas, con partidos de veinte minutos en dos campos de fútbol 8. Cada equipo juega tres partidos a lo largo de la mañana y no hay campeón, pero sí medallas para todos a las 14.30 horas. "É unha marabilla velos xogar", reconoció Coira.

En la misma línea se pronunció el presidente del fútbol gallego, Pablo Prieto, que tuvo la oportunidad de ver en acción al Vilagarcía en Ourense. "Tenéis un gran nivel". Prieto agradeció el apoyo de la Xunta, la acogida del Concello y la iniciativa del club anfitrión, además pidió un aplauso para el impulsor, Marcelino, que se llevó un par de ovaciones. "El fútbol tiene que ser una alegría el finde semana para todos, para disfrutar de los compañeros y hacer amistades. Seguiremos apostando por el fútbol y el futbol sala inclusivos".

Por su parte, Blanca García-Señoráns, que habló del compromiso de la Xunta con el deporte inclusivo, "abre una oportunidad a eliminar barreras sociales e incluir a todas las personas", dijo. "El verdadero éxito está en organizatlo, gracias a la Federación por impulsarlo, con el apoyo de las instituciones. Creamos espacios donde todo el mundo puede participar y disfrutar. Esto es un éxito para todos".

Cerró el acto Alberto Varela, con palabras de agradecimiento y felicitaciones a las instituciones, club y deportistas, también mencionó a los familiares "que están detrás" prestando el apoyo. Además recordó el compromiso que mantiene Vilagarcía desde hace mucho tiempo con el deporte integrador y su visibilidad a través de los eventos de Special Olympics. "O fútbol non podía quedar atrás. Está é unha vila inclusiva e quere deporte para todos".