Un gol de Javi Nogueira deja sin puntos al Umia en casa

Ramiro Sorbet durante un partido Gonzalo Salgado

El Umia CF consumó una dolorosa derrota en A Bouza. Los de Sorbet cayeron por un 0-1 ante el Alertanavia, sin poder brindarle una alegría a una afición que el año que viene tendrá que animar en Primera Futgal.

El técnico realizó cambios en el once titular con el objetivo de que todos puedan disfrutar de minutos en lo poco que queda en Preferente. A pesar de que los locales consiguieron mantener el marcador en 0-0 durante los primeros 45 minutos, un gol de Javi Nogueira cuando apenas pasaban diez minutos del segundo tiempo dio la vuelta al partido.

Lo cierto, es que el Alertanavia llegaba necesitado de puntos para certificar cuánto antes la permanencia. Los locales siguieron insistiendo durante todo el segundo tiempo, pero no fue suficiente para empatar el partido en casa, el penúltimo de esta campaña.

Ahora, el Umia CF enfrenta sus dos últimos partidos en Preferente ya sin nada que perder. Los de Ramiro Sorbet visitan el próximo domingo a un Antela que lucha por mantener la quinta plaza de play-off.