Miguel Rodríguez gana en Lois

El circuito de Lois acogió la sexta prueba del calendario de la Copa Xunta de la modalidad olímpica de XCO Mónica Ferreirós

Ribadumia acogió ayer la sexta edición de la XCO Kiwi Atlántico, sexta prueba del calendario de la Copa Galicia de la modalidad olímpica, que se compone de un total de once. Lois recogió el testigo de la II XCO Armenteira e Punto y la IV XCO Vila de Cuntis, reuuniendo en la mañana de ayer a 227 participantes en el circuito de las instalaciones de Kiwi Atlántico.

El Club Ciclismo Ribadumia y la Federación Gallega organizaron con éxito el evento, que contó con un importante apoyo institucional. En la categoría Elite masculino, la carrera fue muy atractiva y emocionante. Finalmente se impuso Miguel Rodríguez (Supermercados Froiz), seguido por su compañero Jorge Aguín, que lideraba la clasificación general de la Copa Galicia antes de esta sexta parada del calendario. La diferencia entre ambos fue de sólo 8 segundos, mientras que el tercer puesto fue para Ángel Maneiro (Toxo).

En Sub 23 ganó Jorge Pérez (1:31:07), con Nestor Frías (CC Ribadumia), tercero. En júnior ganó Manuel Souto (Xesteiras) y el local Lois Piñeiro fue séptimo. En las pruebas femeninas, Uxía Soto fue la mejor en Sub 23 y Patricia González (CC Ribadumia) en Elite, mientras que Nerea Sánchez (Xesteiras) se impuso en júnior y su compañera Marta Utrera en cadetes En la categoría cadete masculina ganó Pedro Cidrás, del XSM-Satomé de Piñeiro con un tiempo de 46:35, seguido por Sergio Pérez, del Avanza O Porriño y que llegaba a Ribadumia como segundo de la clasificación general por detrás de Breogán Cutrín, del Xesteiras, que fue quinto en Lois justo por detrás de Alberto Rial (CC Ribadumia).

En Máster 30 se coronó campeón Jose Luis Pereira (Xesteiras), en Máster 40 la victoria fue para Samuel Baña, y Sergio Santos (CC Ribadumia) ocupó la tercera plaza. En Máster 50 ganó Antonio Rodríguez (CC Ourense Termal) y en Máster 60 Manuel Gómez (CC Bici Verde), con el Javier Pombo, del club anfitrión en tercer lugar.

En la categoría de infantiles, que disputaron la primera de las tres mangas, ganó Jose Manuel Rouco (Cambre), con Simón Casalderrey, Mateo Santos y Xavi Gómez, del CC Ribadumia, sexto, séptimo y octavo respectivamente de entre un total 38 participantes. La victoria en infantil femenino fue para Aroa García (CC Cambre). Los participantes se marcharon encantados con el circuito y la acogida en Ribadumia.

La siguiente prueba de la Copa Xunta XCO será el sábado en Ponteareas, con la XCO Vila de Corpus.