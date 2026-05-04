Jéssica Bouzas se cruza en Roma con una ex número uno del mundo

Jéssica Bouzas Maneiro devuelve la bola a la rusa DIana Shnaider, durante su partido de la ronda 64 del Mutua Madrid Open disputado en la Caja Mágica, en Madrid. EFE/ Chema Moya EFE

Jéssica Bouzas ya conoce rival en primera ronda del cuadro final de WTA 1000 de Roma. La vilagarciana se medirá a la veterana checa Karolina Pliskova, jugadora de 34 años que se cruzará por primera vez en el circuito con la arousana. Pliskova fue número uno en 2017 durante más de dos meses, en su palmarés tiene 17 títulos, entre los que destacan el WTA 1000 de Cincinnati hace diez años y precisamente el de Roma en 2019, cuando derrotó en la final a la británica Johanna Konta.

En un país de legendarias tenistas, como Navratilova Novotna o Kvitova, todas ellas campeonas de Grand Slam, Pliskova también sabe lo que es jugar finales en los mejores torneos del mundo. En 2016 cayó en el último partido del US Open ante Angelique Kerber en tres sets, tras dejar en el camino en cuartos y semifinales a Venus y Serena Williams. En 2021 la checa, que fue entrenada durante un año por Conchita Martínez, llegó a la final de Roland Garros, cediendo ante la asutraliana Ashleigh Barty en tres sets. Además fue semifinalista de los otros dos grandes, el Open de Australia en 2019 y Wimbledon también en 2021.

En la actualidad la rival de Bouzas Maneiro ocupa el puesto 130 del mundo y viene de hacer un gran torneo en Madrid, donde cayó en cuartos de final ante Potapova tras apear a Solana Sierra, Mertens y Sakkari. La vilagarciana tendrá delante a un rival durísima, con sus 1,86 metros de estatura, pero intentará plantarle cara y meterse en segunda ronda, donde espera la campeona del Mutua Madrid Open, Marta Kostyuk.