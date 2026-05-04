El Villalonga retrasa el alirón del Pontevedra B en San Pedro

Maykel Barbosa defiende un balón durante el encuentro MONICA VILA

El Villalonga FC venció por un 2-1 al filial del Pontevedra en San Pedro. Un resultado que retrasa el alirón granate, y que favorece al Portonovo SD, y es que los de Minso se ponen segundos (61) con solo cinco de desventaja respecto a los líderes (66), cuando todavía quedan seis puntos en juego.

Un doblete de Berni dio tres puntos a los de Roberto Lázaro, que ahora buscan terminar la temporada en el puesto más alto posible, después de sellar la permanencia y ante la imposibilidad matemática de llegar a ocupar los puestos de play-off. El trabajo de los celestes estuvo a un nivel muy alto desde el principio.

Barbosa defiende un balón MONICA VILA

Los de Lázaro no concedieron muchos espacios para frenar las transiciones ofensivas de los pontevedreses. Con el paso de los minutos, fueron robando balones en zona de medio campo, creando peligro a través de las figuras de Berni y Maykel Barbosa. Así, llegaron los dos primeros goles.

Los jugadores celebran el gol MONICA VILA

Tras robar el balón y conseguir meterse en el área, Berni encontró fortuna de cara a portería para anotar los dos goles que dan la victoria al Villalonga. En una de las acciones de transición del Pontevedra, los visitantes consiguieron encontrar espacios por banda y en un centro, Matheus remató para poner el 2-1 antes del descanso en San Pedro.

Segundo tiempo

Tras el descanso, y con el 2-1 en el balón, Roberto Lázaro insistió en que la actitud del equipo tenía que seguir siendo la misma para no perder el control del partido y poder mantener el marcador a su favor en los últimos minutos.

“Non podíamos baixar o nivel de concentración”, dice Lázaro. Con el paso de los minutos, a los locales les estaba costando más mantener la posesión del esférico, por lo que el técnico comenzó a mover el banquillo en busca de posesiones más largas para mantener la calma en los últimos minutos.

Una de las acciones del partido MONICA VILA

En defensa, los celestes seguían sin conceder ocasiones, muy cómodos sin balón y a distancia de la portería. Lo cierto, es que el resultado pudo ser más abultado a favor de los locales, que tuvieron dos mano a mano con el portero y un rechace muy claro en un córner. “O equipo é merecedor da vitoria. Regalarlle estes tres puntos á afición é moi importante, hai que acabar con boas sensacións”, dice Lázaro