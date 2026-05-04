El Ribadumia pierde el liderato antes del duelo decisivo contra el Marín

El equipo de Fran Blanco está haciendo una temporada extraordinaria Gonzalo Salgado

El CD Ribadumia pierde el liderato a manos del Marín justo antes del enfrentamiento directo de la próxima y penúltima jornada entre ambos. El equipo de Fran Blanco cayó 2-1 en A Estrada ante el Sport Team en un partido en el que se adelantó en el marcador al cuarto de hora con un tanto de Lucas García. Pero los locales le dieron la vuelta en la segunda parte. Dos futbolistas con una amplia trayectoria en categorías superiores, Toni y Juanín, marcaron para dar un vuelco a la parte alta de la tabla. Y es que el Marín no falló en casa ante el Abanqueiro, al que goleó por 4-0, con tres tantos de Javi Pazos.

El equipo de Sergio Martín se sitúa líder ahora con dos puntos de ventaja sobre los aurinegros, que necesitan ganar en A Senra la próxima semana para llegar líderes a la última. A los de Fran Blanco ya no les vale el empate, mientras que su máximo rival ascenderá si es capaz de vencer en el campo ribadumiense.

En la pelea por el play-off, el CD Unión dio un paso casi decisivo pese a no pasar del empate en el campo del penúltimo clasificado, Agolada, ya que el Cordeiro perdió 2-1 en Padrón ante el Flavia, por lo que se queda a 5 puntos de los rianxeiros a falta de seis en juego. En la parte baja, el Amanecer de Lino González consiguió un triunfo muy importante por 3-1 ante el Campolamero en Lampáns, por lo que se sitúa a un punto del Valiño, que perdió en casa ante el Pontecaldelas.

El Dena consumó su descenso al perder 0-4 con el Arcade, Además, en esta antepenúltima jornada, el San Martín prolonga su racha y está haciendo un gran final de temporada, aunque ya no le da para llegar a la zona de play-off.. Y el derbi entre Atlético Cuntis y Caldas acabó en tablas (2-2) con goles que llegaron al inicio y al final, empatando los visitantes ya en el tiempo de aumento y siguen por delante en la tabla.

El Ponteranelas, fuera de ascenso directo

El Pontearnelas sale de puestos de ascenso directo a Primera Futgal al empatar 4-4 en el campo de O Cruceiro en un partido loco ante el Dorrón. Hubo alternativas en el juego y en el marcador. Toni marcó un “hat-trick” para los locales, que llegaron en ventaja a los últimos minutos, pero también en el tiempo de aumento marcó Ricar, máximo artillero de la liga con 24 tantos.