El Cambados sale en defensa del portero David Conde

Conde ha sido uno de los mejores porteros sub 23 de la categoría esta temporada Mónica Ferreirós

El director deportivo del CJ Cambados, Daniel Fol, expresa su máximo apoyo al portero David Conde a raíz del viral vídeo publicadado el domingo en redes sociales por la TVG, en el que se pone el foco en el error del catoirense en el primer gol del Arosa en el derbi, relacionándolo con su pasado en la entidad vilagarciana. "Nos parece que está totalmente fuera de lugar. Lamentamos profundamente lo que se insinúa en este vídeo y queremos mostrar nuestro absoluto respaldo al chaval, que el sábado al final del partido estaba muy fastidiado", explica Fol.

En las últimas horas, compañeros del guardameta sub 23, como Roberto Pazos o André Piñeiro, al igual que el entrenador de porteros del club de Burgáns, Joaquín Anocibar, se pronunciaron en la misma línea. "Creo que no se puede perder el respeto hacia los jugadores", insiste Fol. "Y menos todavía al tratarse de una persona joven en esta situación, porque estaba muy dolido al final y todos vimos que en la primera parte el Arosa nos arrolló, no estuvimos bien y no perdimos por esa jugada puntual". El director deportivo quiere que se visualice "que la plantilla y el cuerpo técnico está con el jugador a muerte y lamentamos que él y su familia tengan que pasar por esta mal trago, ya que estas suspicacias no tienen sentido en el deporte", además de alimentar mensajes de hostilidad en las redes sociales.

"La familia está muy afectada por la repercusión que ha tenido y desde el CJ Cambados lamentamos profundamente que tenga que pasar por eso. No desconfiamos de él ni de ningún otro jugador. El compromiso de la plantilla ha sido máximo durante toda la temporada, pero las cosas no han salido como esperábamos y no tenemos nada que reprochar. Desde el principio sabíamos cual era nuestro presupuesto y la exigencia de la categoría", concluye Daniel Fol.

El equipo de Pénjamo se despide de Tercera RFEF el domingo a las 12.30 horas en A Coruña ante el Montañeros.