Barraña a vista de dron: el espectacular vídeo del triunfo del CD Boiro

El CD Boiro sigue de dulce. Los de Tizón vencieron por 3-1 al Atlético Montañeros en el último partido en Barraña, un resultado que les permite llegar a la última jornada con opciones de jugar el ansiado play-off de ascenso a Segunda RFEF.

El último partido en Barraña tuvo un espectador muy especial, y es que Javi Triñanes, conocido en redes sociales como @tony_garzya, se encargó de grabar el encuentro con su dron, dejando uno de los vídeos más emocionantes de la temporada, ya que captó el momento en el que Juanma remató de cabeza asistido por Yago García.

El Boiro se agarra al play-off Más información

"Hace tiempo que iba por Barraña a sacar fotos, pero el año pasado decidí comprarme un dron, ya que ahora en redes sociales pues cuentan más los vídeos", explica Javi Triñanes. El joven boirense siempre soñó con dedicarse a la fotografía, pero los caminos de la vida le llevaron a estudiar empresariales.

"Me quedó esa espina de probar. Ahora tuve que dejar de sacar fotos porque soy yo solo y con el dron no puedo estar a todo. Es verdad que las fotos están muy bien, pero no captas igual todo", explica el boirense.

La pasión por el deporte hizo que Triñanes también ampliase su equipo de trabajo con una cámara más pequeña para poder grabar sus carreras desde dentro, ya que milita en las filas del Club de Atletismo Serres Runners de Muros.

Ahora ya solo queda mantener la esperanza en que el dron pueda volver a sobrevolar Barraña en caso de que el Boiro logre clasificarse para el play-off el domingo ante la UD Somozas (18:00 horas).