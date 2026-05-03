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Deportes

Tavares: “Me quedo con los seis años que llevo aquí y con los compañeros”

El capitán del CJ Cambados lamenta el desenlace de la temporada

María Caldas
03/05/2026 00:30
Cambados vs Boiro
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El final amargo del Cambados dejó a los jugadores muy afectados, especialmente a los capitanes, como el caso de Tava. “Durante la temporada hubo varios resultados que al final, pues la experiencia y ser gente joven... te quedas con que lo bonito fue haber competido como lo hicimos y dejar el nombre del pueblo y de la afición como lo hicimos”, destaca Tavares tras el descenso. 

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“Estamos orgullosos de lo que generamos, somos un bloque que llevábamos mucho tiempo juntos y esto fue un premio”, dice. “Personalmente me quedo con los seis años que llevo aquí y con los compañeros que tuve, me acuerdo de todos, especialmente de Bata, que me da rabia que no haya estado esta temporada. Me quedo con eso, con haberlo disfrutado y haberlo vivido con compañeros y cuerpo técnico que se merecen todo lo mejor”, recalca. 

Edi Valverde: “Estou seguro de que imos voltar, hai que levantar a cabeza”

Edi Valverde volvía al verde después de una larga lesión, pero el fútbol volvió a ser injusto. “Ao final parece que tanto esforzo pérdese en nada. Estou seguro de que imos volver, hai que levantar a cabeza”, comenta. “Contento por volver ó campo a nivel personal, que tamén é importante”, señala. 

“Estivemos todo o ano adestrando e perdendo moito tempo e sacrificio da nosa vida e parece que non ten recompensa. O fútbol é así. Teñen que descender tres equipos e se non gañas e non sumas puntos, é o que hai. Había moita tensión no partido, era difícil de afrontar”, concluye el jugador del Cambados.

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