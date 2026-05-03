El Portonovo quiere asaltar la segunda plaza y el Villalonga evitar el alirón granate

El Portonovo puede sellar esta tarde su presencia en la fase de ascenso Mónica Ferreirós

El Portonovo quiere encaramarse a la segunda plaza de Preferente y sellar su pase al play-off de ascenso en el duelo que le mide esta tarde en Baltar al Atios a partir de las 18 horas. Un único punto separa a ambos equipos, que trazan trayectorias opuestas en los últimos meses. A los visitantes se les ha escapado el ascenso directo tras encadenar seis jornadas sin ganar entre marzo y principios de abril. Si bien, en las dos últimas semanas han enderezado al rumbo al imponerse a Tyde y Choco.

Los arlequinados han sumado 11 puntos más que el Atios en la segunda vuelta, en la que sólo perdieron ante el líder Pontevedra B. Además vienen de colarse en la final de la Copa Diputación, por lo que están con enorme confianza. “El equipo está en buena dinámica, el partido de Copa nos vino bien para seguir elevando el nivel y la exigencia de los jugadores, para seguir creciendo teniendo a todos los jugadores activos”, explica Minso, que tiene la única duda de un Juan Barbeito que ya empezó a entrenar parcialmente con el grupo.

“Llegamos al tramo más bonito de la temporada con buenas sensaciones”, reconoce el entrenador local. “El Atios es un equipo con buenos jugadores y una identidad clara. Será un partido igualado el cual nos exigirá hacer muchas cosas bien para que los tres puntos se queden en Baltar”.

Por lo que respecta al Villalonga, recibe al Pontevedra B a las 17.30 horas en San Pedro con el objetivo de posponer el alirón del filial, que se proclamará campeón y logrará su ascenso a Tercera si gana, también si empata y pierde o empata el Atios en Baltar. Incluso perdiendo los granates podrían ascender virtualmente a falta de dos jornadas si se produce un empate en Portonovo.

La exigencia para el equipo celeste será máxima, ya que el líder lleva siete victorias seguidas. El técnico Roberto Lázaro tiene las bajas de Héctor, Barbeito, Rodri Méndez, Michael García y Óscar, lesionados, además de Lucky por motivos personales. “O equipo está en un bo estado anímico logo das tres victorias seguidas e queremos regalarlle os tres puntos a afección”. El técnico destaca el equilibrio, el orden y la peligrosidad en las transiciones del líder. “Debemos estar moi concentrados e non darlles oportunidade pde correr”. Lázaro es optimista sobre las opciones del Villalonga porque ve trabajar bien a su equipo.

Por su parte, el Umia recibe al Alertanavia a las 12 horas en A Bouza. Los vigueses, que se clasificaron para la final de la Copa Diputación, acarician la permanencia y tratarán de dejarla resuelta en Barrantes ante el farolillo rojo, que tratará de repetir la última victoria en casa ante el Atios.