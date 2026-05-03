Pénjamo: “Estoy orgulloso de los jugadores aunque no hayamos salvado la categoría”

Pénjamo y el cuerpo técnico durante el partido MONICA VILA

El CJ Cambados vivió la cara más amarga del fútbol tras consumar su descenso a Preferente luego de caer derrotados ante el Arosa. Pénjamo quiso poner en valor el trabajo realizado por el equipo durante la temporada.

“Lo dimos todo, el Arosa hubo un tramo en el que fue superior y después nosotros tuvimos situaciones. Iniciamos bien la segunda parte, pero poco más, el partido fue muriendo como nosotros en la categoría”, lamenta.

“Nos duró hasta la penúltima jornada, intentamos pelearlo hasta el final y el fútbol tiene estas cosas. Este año tenemos la decepción, pero estoy orgulloso de los jugadores, en toda la competición nunca le perdimos la cara a un partido”, destaca el técnico sobre la labor del equipo cambadés en el año de su ascenso a Tercera RFEF.

“Creo que hubo momentos en los que el fútbol pues fue injusto en partidos en los que hicimos méritos más que suficientes para hacer más puntos y no lo logramos”, lamenta el entrenador cambadés.

“Al final, ya remontando estas últimas jornadas, como la semana pasada en Arteixo que estuvimos muy bien, pero el equipo hizo un gran trabajo y no nos dio para salvar la categoría, pero tenemos que estar orgullosos del equipo y de la afición que nos acompañó durante todo el año”, destaca Pénjamo.

“Empujamos pero no éramos capaces de encontrar claridad de cara al gol. Tanto Conde como Chema no tuvieron mucho trabajo en la segunda parte”, dice. Tras 28 años, el Cambados volvía a Tercera RFEF, categoría de la que ahora se vuelve a despedir tras una temporada complicada.

“Sabíamos que no iba a ser fácil, teníamos que estar a nuestro 100% e igual no nos llegaba, y así fue. No pudimos enchufarla en muchos partidos, son muchas situaciones, como A Estrada o el Silva, no fuimos capaces”, lamenta.