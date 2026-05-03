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Deportes

Eladio Oubiña: “Hay que hacer una reflexión profunda”

El presidente del Cambados afirma que la liga se hizo larga para el velero amarillo

María Caldas
03/05/2026 00:45
Cambados vs Arosa
Eladio Oubiña en el palco de Burgáns
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Desde la directiva son conscientes de que la falta de experiencia en la categoría pasó factura. “Es un final doloroso. La liga al final es regular y pone a cada uno en su sitio. Una clasificación normalmente dice la verdad, pero nos quedamos con la sensación de que nos quedamos fuera por muy poquito”, lamenta el presidente del Cambados. 

“Se nos hizo larga la liga, siempre tuvimos los pies en el suelo, todos tuvimos una comunión excelente durante toda la temporada, sin fracturas. Sabíamos lo que había, ahora hay que hacer una reflexión profunda, pero éramos unos inexpertos”, dice Oubiña. 

“Los proyectos se hacen con dinero, y ahí teníamos otra limitación. Hay también un condicionante de que enlazamos dos temporadas a raíz del play-off, cuando salimos al mercado las plantillas estaban hechas ya. Estoy orgulloso de la afición”, concluye.

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