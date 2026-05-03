Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El sueño del play-off sólo pasa por ganar hoy al Montañeros

El Boiro disputa su último partido de la liga regular en Barraña (18 horas) ante “el equipo que mejor ataca en posicional de la categoría”. Juanma y Nieto, bajas locales

Gonzalo Sánchez
03/05/2026 06:52
Adri Castro celebra un gol en la última victoria en Barraña ante el Atlético Arteixo
Adri Castro celebra un gol en la última victoria en Barraña ante el Atlético Arteixo
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El Boiro recibe esta tarde en Barraña al Atlético Montañeros (18 horas) con la ambición de lograr un triunfo que le permita llegar a la última jornada en Somozas con opciones de clasificarse para el play-off. En la despedida de la liga regular en casa, el técnico José Tizón tiene las bajas por lesión del capitán Juanma y de Dani Nieto. 

“El Montañeros es el equipo que mejor ataca en posicional de la categoría”, destaca el técnico local. “Con muchas movilidades, calidad y mecanismos, por lo que es difícil de contrarrestar”. El Boiro lo consiguió en la primera vuelta, cuando se impuso 1-2 en A Coruña, y quiere repetir esta tarde. “Tiene muy buenos delanteros, como Pape o Juan de Dora, un llegador como Balsa y futbolistas de muy buen pie como Ogando, Samu Rey, además de la experiencia de Longueira y Iago López y la calidad de Achore, que es diferencial en la categoría”. apunta Tizón. 

Los coruñeses, con cuatro puntos menos que los locales, están prácticamente descartados en la pelea por la quinta plaza tras su derrota con el Estradense y los empates ante Compostela y Barco en las tres últimas semanas. Se desplazan a Barraña con las bajas por lesión de Diego, Sito Pais y Pedro Barbolla, y del sancionado Cano, que no podrá jugar ante su exequipo. 

“Están ahí por méritos propios, están haciendo las cosas bien y se nota la mano de su entrenador”, comenta Tizón, que apunta como claves “estar bien ajustados en la presión, muy compactos, sacarles el balón, llegar con mucha gente al área y ser muy intensos”. El entrenador local sabe que las cuentas del play-off “sólo salen si ganamos este partido en Barraña”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620