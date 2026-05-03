El sueño del play-off sólo pasa por ganar hoy al Montañeros

Adri Castro celebra un gol en la última victoria en Barraña ante el Atlético Arteixo Mónica Ferreirós

El Boiro recibe esta tarde en Barraña al Atlético Montañeros (18 horas) con la ambición de lograr un triunfo que le permita llegar a la última jornada en Somozas con opciones de clasificarse para el play-off. En la despedida de la liga regular en casa, el técnico José Tizón tiene las bajas por lesión del capitán Juanma y de Dani Nieto.

“El Montañeros es el equipo que mejor ataca en posicional de la categoría”, destaca el técnico local. “Con muchas movilidades, calidad y mecanismos, por lo que es difícil de contrarrestar”. El Boiro lo consiguió en la primera vuelta, cuando se impuso 1-2 en A Coruña, y quiere repetir esta tarde. “Tiene muy buenos delanteros, como Pape o Juan de Dora, un llegador como Balsa y futbolistas de muy buen pie como Ogando, Samu Rey, además de la experiencia de Longueira y Iago López y la calidad de Achore, que es diferencial en la categoría”. apunta Tizón.

Los coruñeses, con cuatro puntos menos que los locales, están prácticamente descartados en la pelea por la quinta plaza tras su derrota con el Estradense y los empates ante Compostela y Barco en las tres últimas semanas. Se desplazan a Barraña con las bajas por lesión de Diego, Sito Pais y Pedro Barbolla, y del sancionado Cano, que no podrá jugar ante su exequipo.

“Están ahí por méritos propios, están haciendo las cosas bien y se nota la mano de su entrenador”, comenta Tizón, que apunta como claves “estar bien ajustados en la presión, muy compactos, sacarles el balón, llegar con mucha gente al área y ser muy intensos”. El entrenador local sabe que las cuentas del play-off “sólo salen si ganamos este partido en Barraña”.