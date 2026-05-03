El Portonovo pone la guinda a una gran semana

El Portonovo se alza con el segundo puesto tras empatar antes del descanso por medio de Charly y marcar el segundo gracias a un autogol Monica Ferreiros

El Portonovo deja sellada su presencia en la fase de ascenso a falta de dos jornadas para el final de liga al ganar 2-1 en Baltar al Atios, al que arrebata la segunda plaza, situándose a cinco puntos del líder Pontevedra B. El equipo de Minso Vidal tuvo que remontar, ya que se adelantaron los visitantes de penalti, pero Charly antes del descanso, y un autogol en la segunda parte pusieron por delante a los locales, que defendieron su ventaja en el tramo final y redondean una semana de ensueño en la que lograron su pase a la final de la Copa Diputación, aseguran virtualmente el play-off de ascenso, se ponen segundos e incluso tienen una remotísima opción de ser campeones. Esto último es poco probable, ya que tendría que perder los dos partidos el filial granate, pero en el fútbol nada es imposible.

El Atios planteó el partido desde el orden defensivo y el contraataque. Una estrategia que le dio resultado en los primeros minutos, ya que inquietó a los locales y se puso por delante. Su primera gran ocasión llegó en un robó en mediocampo de Dominguez, que habilitó al delantero Christian en área, pero su disparo lo salvó Diego Dadín con un paradón. La siguiente fue el 0-1. En pleno reinicio del juego local en área propia, Dadín pasó a Roi y este dejó correr el balón, por lo que llegó Christian y fue derribado por el central local. El propio Christian marcó desde los once metros al lanzar a la derecha del portero arlequinado.

El Portonovo tuvo paciencia para mover el balón y atacar el entramado visitante, siempre con muchos efectivos por detrás del esférico y su área poblada. Poco a poco empezó a carburar el equipo de Minso, aunque estuvo a punto de complicársele mucho el duelo. El árbitro anuló por un polémico fuera de juego un remate de cabeza visitante en falta lateral que hubiese supuesto el 0-2. En la banda derecha, con Diegui, el Portonovo fue encontrando la profunidad, para asociarse y llegar al área. Fue así como llegó el gol, con un centro a pierna cambiada con la zurda del ex del Villalonga que envió a la red en área pequeña Charly, en plan llegador, ante el meta Freiría.

Pablo Lede en acción durante el partido de esta tarde Mónica Ferreirós

El equipo de Minso, que fue expulsado con dos amarillas en apenas cinco segundos antes del descanso, estuvo cerca de completar la remontada en un balón largo sobre Tymo. El ucraniano regateó al portero, pero muy encimado y rodeado de contrarios, no pudo armar su remate a puerta con comodidad.

La segunda parte empezó más abierta, con llegadas de ambos a las dos áreas pero sin ocasiones claras. Hasta que el Portonovo armó un ataque largo por banda izquierda, con centro de Eloy y autogol con el pecho del defensa Pedro. El Portonovo siguió en busca del tercero y Freiría envió a córner un disparo cruzado de Adri.

Con los cambios en ambos equipos acabó dominando y apretando el Atios, mientras el Portonovo buscó las contras. El meta Diego estuvo seguro, por lo que los tres puntos se quedaron en Baltar y sigue la extraordinaria marcha del equipo de Minso Vidal, que permite que “un pobo mariñeiro” siga persiguiendo la Tercera RFEF, como se leyó en la pancarta que exhibió su afición.