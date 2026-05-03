El Boiro se agarra al play-off

Los jugadores celebran con la afición al final del partido Tania Martínez

El CD Boiro sigue muy vivo en el sueño por el play-off. Los de José Tizón se jugarán todo a una carta en la última jornada tras ganar por 3-1 en Barraña al Atlético Coruña Montañeros. Los boirenses se mostraron muy sólidos durante todo el partido y supieron aprovechar las ocasiones, con un Borja Rey que volvió a ser clave con varias manos mágicas que dejan al combinado de Tizón con vida para el último asalto.

Los visitantes prestaban especial atención a la velocidad por las bandas del CD Boiro. Los de Sergio, que pasó al lugar de Jairo Arias después de que este estuviese amonestado, tuvieron la primera clara del partido. Con un centro al área, Pape puso el balón a la escuadra, pero se acabó yendo por encima de los palos de Borja Rey. Los de Tizón respondieron con una llegada al área guiada por Enjamio, que trató de poner el pase a Landeira, pero Carreira despejó a tiempo.

En una acción de córner, Insua se quedó cerca de rematar. Insua volvía a intentar sorprender en una salida anticipada de Marcos que acabó en córner. El Boiro seguía presionando en área tras unos primeros minutos de mucho ritmo por parte del Montañeros.

Así, Facu tuvo un disparo al borde del área que se fue desviado por muy poco. La puntería no estaba jugando a favor del cuadro de Tizón, cuando tras una muy buena jugada colectiva, Landeira enganchó un centro en el lateral del área para adelantar a los locales.

Borja Rey volvió a ser protagonista tras impedir con la pierna que Jorge Otero disparase a bocajarro. Una acción polémica en la que los de Jairo Arias pidieron penalti de Iago Martínez sobre Balsa por una caída en el área. Pasado el ecuador de la primera mitad, los de Jairo Arias comenzaron a tener más aproximaciones al área, con dos oportunidades claras para empatar el partido, la primera de ellas con un tiro de Pape al segundo palo.

Yosi realizó un gran disparo desde la media luna del área que se fue rozando el larguero. Durante los últimos minutos del primer tiempo, el equipo de Tizón realizó un gran esfuerzo defensivo, con un sublime Iago Martínez formando pareja de centrales con un Arán que se despedía de Barraña.

Segunda mitad

Tras el descanso, Sergio comenzó a mover el banquillo ante la falta de efectividad en el último tercio del campo. Así, Longueira se fue al banquillo para dar paso a Samu Rey. Cuando no se había cumplido el minuto 10, Balsa remató al palo, pero enganchó el rechace para cruzar la portería de Borja Rey y empatar el partido.

Tizón cambió el sistema dando entrada a Adri Castro por Landeira, y a Juanma por Insua. Mario Prol buscaba llegar. La ocasión más clara de la segunda mitad llegó para el Boiro. Tras un resbalón de Carreira, Adri Castro robó el balón para ponerse mano a mano con el portero, pero falló en la definición y el esférico se fue fuera.

El Boiro seguía insistiendo en el área local, y así, Yosi consiguió irse de Carreira por la banda derecha para lanzar directo a las manos de Marcos. La estrategia del Montañeros pasaba por cerrar espacios a Mario Prol, a quién cubrían hasta tres jugadores. Yago García revolucionó el ataque del Boiro con varias llegadas al área en las que faltó precisión. Pape tuvo un disparo desde el área que se fue fuera por muy poco.

Los de Tizón respondieron con una galopante salida por la banda que finalizó con Adri Castro rematando desde el lateral izquierdo para batir al portero rival y volver a desatar la euforia en Barraña. Lejos de conformarse, el Boiro siguió apretando en el área. En una nueva jugada por la banda, Juanma remató un centro de Samu Araújo que fue el 3-1.

Con el final llamando a la puerta, los visitantes buscaban juntarse en el área rival, esperando una jugada a balón parado que les permitiese obrar el milagro en Barraña y meterse en el partido. Borja Rey volvió a sacar una mano mágica ante un remate de cabeza de Juan de Dora que los visitantes ya celebraban como gol.

La ambulancia tuvo que acudir a Barraña al final del partido cuando en un choque entre dos jugadores, Óscar necesitó ayuda médica. Tras el mal trago, los futbolistas boirenses, con un Arán Pazos protagonista por ser su último partido en Barraña, acudieron a celebrar la victoria con las Krusadas Boirenses.

Tizón, feliz y satisfecho

El técnico del CD Boiro puso en valor el trabajo de los jugadores, que llegan a la última jornada dependiendo de si mismos. “Estamos muy contentos y satisfechos. Es una alegría inmensa porque el partido fue tremendamente complicado y no lo refleja el marcador”, dice. “Necesitamos el apoyo de la afición en Somozas para meternos en el play-off”.