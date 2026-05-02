Primer asalto muy igualado entre Cortegada y Alcorcón (68-70)

Cortegada y Alcorcón demostraron que son dos equipos parejos en cuanto a potencial y con estilos similares, ya que les gusta jugar a ritmo Mónica Ferreirós

El Mariscos Antón Cortegada perdió 68-70 ante el Esco Alcorcón en el partido de ida de la primera eliminatoria del play-off de ascenso a la Liga Challenge, por lo que el billete a la segunda ronda se decidirá en tierras madrileñas el próximo sábado. A tenor de lo visto ayer en el Sara Gómez, puede pasar de todo porque la igualdad entre ambos equipos es máxima. El primer asalto no pudo ser más equilibrado, con ventajas cortas y muchas alternativas.

El partido fue cerrado, pero con mucho ritmo ya desde el primer cuarto. Las madrileñas empezaron con un nivel físico alto, mientras que al Cortegada le faltó mayor presencia en juego interior en el primer cuarto. Dominó en la pintura Alarcón y Blanca Manivesa, con 9 puntos, tiró del carro de las locales (fue la máxima anotadora del partido con 18), que cerraron los primeros diez minutos tres abajo (20-23) y con problemas para frenar las penetraciones de su rival. En el segundo cuarto, el equipo de Manu Santos subió su nivel físico, fue mucho más duro en sus jugadoras interiores, participando más del juego y sin conceder las canastas debajo del aro. Además mejoró en la defensa del bloqueo directo. El partido ya se igualó y la mejoría atrás del Corteagada le permitió irse al descanso con seis puntos de ventaja (35-31) tras dejar a su rival en sólo 8 en el período.

Blanca Manivesa fue la máxima anotadora con 18 puntos Mónica Ferreirós

La segunda parte fue igual, el ritmo no decayó y la joven visitante Nohemy Ipo siguió generando desde el uno contra uno (anotó 17 puntos) y la igualdad se mantuvo en el marcador (53-52). En el último cuarto ningún equipo asumió riesgos, a ambos no les interesó que el marcador se disparase, conscientes de que todo se resolverá en el partido de vuelta, donde el acierto y la defensa será clave, tras lo visto ayer. El Cortegada cometió algún despiste, como el rebote defensivo y alguna falta que no tocaba, detalles que acabaron definiendo este primer duelo, en Vilagarcía.