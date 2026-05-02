El Cortegada inicia hoy su periplo en el play-off con el objetivo de hacer bien “las cosas básicas”

El equipo vilagarciano afronta la eliminatoria pensando sólo en ganar el partido de esta tarde Mónica Ferreirós

El Mariscos Antón Cortegada recibe esta tarde en el pabellón Sara Gómez (19.30 horas) al Esco Grupo Alcorcón en la ida de la primera eliminatoria de ascenso a la Liga Femenina Challenge.

El equipo de Manu Santos afronta el duelo con la duda de Marta Sanmartín, que se ha recuperado parcialmente de sus molestias físicas y podría jugar después de un mes parada. El equipo local tiene la ilusión y la ambición de hacer las cosas bien para intentar ganar, sin pensar en el partido de vuelta que se jugará el próximo sábado en tierras madrileñas. “Vamos a salir a intentar ganar, sin mirar más allá”, explica el entrenador vilagarciano.

Santos sabe que su rival “es un equipo duro, con una línea exterior muy física, buenas tiradoras e interiores muy grandes”. En el equipo que entrena Dani García destaca Claudia del Amo (17 puntos y 6 rebotes por partido), secundada por Marta Blanco, la joven Nohemy Ipo, Gabriela Escorial y la lituana Dovile Miliauskaite.

Las madrileñas ganaron veinte partidos en el otro grupo. Son un equipo poderoso y competitivo, al igual que las locales, que demostraron este año que, cuando pueden entrenar con todas sus piezas con continuidad, su rendimiento y su ritmo defensivo en la pista es muy alto. Manu Santos considera clave “cosas básicas”, como las pérdidas, el rebote defensivo, no cometer errores de bulto y por supuesto el acierto. “El día que tengas en el tiro influye en estos partidos”, al igual que el nivel de confianza de las jugadoras.

En ese sentido, el apoyo del público será fundamental. Normalmente poco activo en los partidos de liga, esta tarde desde la grada la afición también deberá desempeñar un papel fundamental para animar y alentar a las jugadoras, que se sienten sólidas y fuertes en el pabellón Sara Gómez, donde han ganado doce de sus trece partidos disputados esta temporada en liga regular.