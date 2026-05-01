O Grove rinde homenaje a Mecos y Amegrove por sus éxitos en el Campeonato de España de bateles

Las tripulaciones de Mecos y Amegrove fueron recibidas en el Concello por sus éxitos en el Campeonato de España de bateles cedida

El alcade de O Grove, Jose Antonio Cacabelos, y miembros de la coorporación municipal recibieron en el Concello a las tripulaciones de Mecos y Amegrove para felicitarlas por sus éxitos en el Campeonato de España de bateles celebrado en Legutiano (Álava).

Los cadetes de Mecos completaron su particular triplete tras ser campeones provinciales, gallegos y nacionales. También se subieron al podio en el Campeonato de España las cadetes y las alevines, que fueron bronce. La tripulación femenina ya habían sido campeona provincial y subcampeona autonómica. En Legutiano también compitieron las sub 23, vigentes subcampeonas gallegas, que se hicieron con la octava plaza. En la recepción también estuvo el equipo juvenil masculino, como subcampeón provincial.

Por parte de Amegrove, recibieron el homenaje las sub 23, que acudieron con su bandera de campeonas de España tras mostrarse como el mejor de batel del país de su categoría. Y es que ya habían ganado el Provincial y el Campeonato de Gallego. El Concello también felicitó a las Absolutas de Amegrove por su séptimo puesto en el Nacional, que suman al quinto puesto en el Campeonato Gallego celebrado en A Pobra y el bronce provincial.

Los dos clubes de remo de la península meca siguen siendo referencia en trabajo de formación y cantera a nivel autonómico y nacional.