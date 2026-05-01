Gorgoso: “Creo que tenemos posibilidades de ascender”

Presentación Manu Santos nuevo entrenador Cortegada Mónica Ferreirós

El Mariscos Antón Cortegada inicia mañana a las 19.30 horas en el pabellón Sara Gómez ante el Alcorcón una nueva fase de ascenso. Será la séptima en las últimas décadas para el club y la segunda a la Liga Challenge tras la disputada el pasado año en Vilagarcía. En la directiva reina la tranquilidad y la confianza en el equipo. “Estamos contentos y animados”, reconoce el vicepresidente Jose Gorgoso. “La temporada es muy buena. Tuvimos lesiones y diferentes problemas, pero a pesar de todo nos repusimos y creemos que el trabajo de las jugadoras y los técnicos ha sido bueno”.

El Cortegada finalizó cuarto la liga regular, pero empatado con el tercero y a una victoria del segundo. Esta igualdad también se trasladó al otro grupo, en el que Alarcón acabó con el mismo número de triunfos que GEIEG Girona, que jugará la eliminatoria de campeones por la primera plaza de ascenso con el Maristas Coruña, y el CB Claret. El basketaverage permitió a las madrileñas acabar por delante las valencianas, cruzándose con el Cortegada y jugando el partido de vuelta en casa. “Creemos que hay bastante igualdad, pero la experiencia nos dice que en las fases de ascenso influyen muchos factores, como los estados de ánimo y de forma de las jugadoras”, comenta Gorgoso.

Desde la directiva piden apoyo a Vilagarcía, para que se vuelque con el equipo este sábado. Gorgoso lamenta la coincidencia de horario con el partido del Arosa en Cambados, que imposibilitará a la Peña Escuadra Arlequinada estar en el pabellón para animar a las jugadoras. “Hemos puesto un precio simbólico de 5 euros de entrada para que venga el mayor número de gente”. A nivel económico el nuevo formato aumenta la exigencia del club, ya que se alarga la temporada al tener que disputar tres eliminatorias a ida y vuelta, en caso de llegar hasta el final, y con ello aumentan los gastos de nóminas, desplazamientos, arbitrajes y pisos. La ayuda de los patrocinadores es clave para sufragarlos, pero también es importante que la afición eche una mano.

La directiva transmite tranquilidad a las jugadoras. “Sabemos del trabajo que han hecho en el día a día, que es lo que vale”. Es la mejor garantía para ser optimistas. “Estos partidos se deciden a veces por detalles, son un poco lotería porque hay mil cosas en el juego que pueden influir. Pero veo a las chicas animadas, con muchas ganas, y no somos inferiores a Alcorcón, aunque eso hay que demostrarlo en la pista. Creo que tenemos posibilidad de conseguir el ascenso, pero es un camino largo y duro”.

El primer paso hay que darlo mañana en el pabellón Sara Gómez, donde el equipo de Manu Santos sólo ha perdido un único partido en toda la temporada, contra Barakaldo, ganando los otros doce encuentros, tres de ellos ante rivales que también disputan la fase de ascenso a partir de este fin de semana.